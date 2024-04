Yacyretá: Javier Milei enviará al Congreso el acuerdo Cartes-Macri, anuncian

Consultado sobre la situación de las negociaciones con el gobierno argentino acerca de la deuda con la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y el Tesoro Nacional, el canciller Rubén Ramírez Lezcano dijo que el vicecanciller, Víctor Verdún, estaba viajando al vecino país con el propósito de mantener una reunión para abordar la agenda entre ambos países, en la que incluyeron la cuestión relacionada con la hidroeléctrica.

Dijo que en el encuentro de la gran comisión, que es una reunión de coordinación de la agenda integral entre Paraguay y la República Argentina, se realizará hoy en Buenos Aires en el nivel de los vicecancilleres.

Lea más: ¿A cuánto asciende la deuda de Argentina con Paraguay y con Yacyretá?

Aunque aclaró que sobre la deuda que mantiene el gobierno argentino con el Tesoro Nacional y con la entidad binacional no recibieron ninguna propuesta, resaltó que se alcanzó “la visión” de que el acuerdo Cartes-Macri sea presentado por el gobierno del presidente Javier Milei al Congreso de su país. “Esto significaría un avance en cuanto a las soluciones estructurales de la deuda de la entidad binacional, en primer lugar con el tesoro argentino y, en segundo lugar, la deuda de la Argentina con la Entidad Binacional y el tesoro paraguayo”, manifestó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cabe recordar que, recientemente, el director ejecutivo paraguayo de la EBY, Lic. Luis Benítez, contó que la deuda acumulada del gobierno argentino en el contexto de Yacyretá superaba ya los US$ 200 millones. Explicó que del monto de referencia, US$ 123 millones adeuda el gobierno argentino al Tesoro paraguayo, en tanto que por “gastos de funcionamiento” de la EBY debe US$ 85 millones.

Sobre las remesas argentinas para la entidad, Benítez detalló que en enero de este año recibieron US$ 12 millones, en febrero US$ 8 millones y US$ 6 millones en marzo. Sin embargo, añadió que en el período anterior, sin especificar que se refería a la administración de Nicanor Duarte Frutos en Yacyretá, los desembolsos eran de US$ 22 millones, US$ 23 millones y de hasta US$ 25 millones.

Lea más: Fernández y Caputo buscarán una solución rápida y definitiva a deuda de Yacyretá

Asimismo, como esta situación de atrasos en los pagos se arrastra desde años anteriores, meses antes de retirarse el gobierno de Mario Abdo Benítez, la EBY hizo un préstamo por US$ 50 millones del Banco Continental para hacer frente a los gastos de la entidad. Ahora, nuevamente, habría recurrido a un crédito bancario, esta vez por US$ 70 millones, según comentó un senador. Consultadas fuentes oficiales de la entidad al respecto, negaron dicha información aunque indicaron que ese empréstito lo están negociando.

Itaipú: buscan fecha para reunión

Sobre las negociaciones con el gobierno brasileño respecto a la tarifa de Itaipú para el año en curso, el canciller Rubén Ramírez Lezcano informó que habrá reuniones y que se tendrán novedades próximamente. “Hay un trabajo técnico que se está llevando adelante sobre la tarifa. Apenas tengamos un acuerdo sobre fecha, les vamos a comunicar. Va a ser en breve”, expresó.

Lea más: Santiago Peña condicionó pagos de Argentina a Yacyretá a la salida del gobierno de Abdo

La semana pasada, el ministro de Industria y Comercio y también consejero de Itaipú, Javier Giménez, indicó que en dos semanas más habría posiblemente ya un acuerdo sobre este tema.