Holding invierte US$ 30 millones en busca de litio comercial en el Chaco

Mineral Atenea, Paraguay Lithium, Chaco Lithium, Guaraní Lithium y Roca Lithium son las empresas que -asociadas a Valdor Technologies, de Canadá- forman el holding Chaco Minerals, cuyos trabajos de prospección de litio en la Región Occidental arrancaron en diciembre del 2023.

“Cada empresa puede tener con máximo 400.000 hectáreas, es lo que permite la ley. Entonces, conjuntamente las cinco empresas tienen 2 millones de hectáreas”, explicó Rodrigo Díaz, gerente general de Chaco Minerals.

“De que hay litio, hay litio” en el Chaco paraguayo, sostiene el ejecutivo. Pero ahora deben probar que sea económicamente rentable. Por eso es importante que la reserva de mineral, ampliamente utilizado en las baterías de celulares y vehículos eléctricos, sea lo suficientemente grande como para que sea explotado comercialmente y obtener ganancia. “Creemos que tenemos litio, solamente que tenemos que identificar dónde”, añadió.

Bolivia, Argentina y Chile tienen la mayor reserva de litio del mundo, con aproximadamente el 55% del total, resalta Wilmar Bartel, el gerente técnico de la empresa. Estos tres países forman “el triángulo del litio”. “Lo que nosotros queremos hacer es modificar un poquito más el triángulo para que le llegue a Paraguay, es decir ser parte del triángulo del litio”, explicó.

En ese sentido, Sergio Devaux, gerente de operaciones de Chaco Minerals, manifestó que en las líneas geopolíticas no se termina la geología, es decir que más allá de las fronteras, los minerales se encuentran en el subsuelo. “El Chaco está subexplorado, es un territorio virgen. No se sabe lo que podemos encontrar. Es un potencial que ahora recién vamos a comenzar a desarrollar mediante la investigación”, manifestó.

Con dos millones de hectáreas a ser investigados por el holding, el gerente general aseguró que es actualmente uno de los mayores proyectos de prospección a nivel mundial en búsqueda de litio. “Hay muchas empresas y grupos de gobiernos importantes que están esperando nuestros resultados”, añadió.

Indicó además que el holding cotizará en la bolsa de valores de Canadá, por lo cual la transparencia de sus hallazgos será fundamental.

¿En qué forma está el litio?

En Australia el litio se encuentra entre las rocas, a diferencia de Sudamérica, donde este mineral se encuentra en los salares, y en Paraguay, se encontraría en el subsuelo, diluido en salmuera, según lo explicado por Devaux, quien fue gerente de desarrollo de negocios mineros de YPF.

Los permisos

El gerente general explicó que para obtener los permisos para la prospección se presenta una solicitud al Viceministerio de Minas y Energía (VMME), porque el dueño de todos los recursos minerales es el Estado. Actualmente cuentan con la aprobación del VMME y están a la espera de la aprobación también del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), que se encuentra en casi 90%.

¿Cuánto cuesta el litio en el mundo?

Cuando comenzó el boom del litio, en el 2012, su precio, aproximadamente, estaba en US$ 3.000 la tonelada, pero entre el 2022 y el año pasado llegó a US$ 80.000 la tonelada debido a la falta de stock, es decir de cuestiones comerciales, mencionó el gerente general de Chaco Minerals.

Dijo que los precios llegaron a ese techo pero no por problemas productivos. Sin embargo, actualmente está estabilizado en alrededor de los US$ 15.000 la tonelada. “Los analistas, que saben de esto, dicen que lo más probable es que se mantenga por unos cuantos años más en este valor. De todas maneras, no hay que preocuparse porque el costo de producción es de US$ 4.000 dólares, así que a US$ 15.000 todavía está razonable”, indicó.

Cabe recordar que el litio es un metal alcalino dúctil y ligero, que se encuentra en la naturaleza mezclado con otros compuestos. Este mineral se utiliza en la fabricación de baterías, celulares, cerámica, vidrio, lubricantes y hasta en algunas medicinas para tratamientos de bipolaridad.