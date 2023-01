Comienzan los impuestazos

¡Qué “simpático”! Por un lado, autoridades del Ministerio de Hacienda comunican que se vuelven a subir los impuestos sobre los combustibles y, por el otro, en un intento de esquivar el bulto, declaran que ello no se tiene que trasladar al público. Parece que nos toman por estúpidos. El Impuesto Selectivo al Consumo, como su nombre lo indica, siempre es pagado por los consumidores y por nadie más. Si ello se refleja ahora o después en el precio final no cambia el hecho de que, a partir del 1 de enero, una parte mayor de lo que se abona al cargar el tanque va al fisco para solventar el gasto público. Por razones político-electorales, el Poder Ejecutivo no vetó los desfinanciados incrementos en el Presupuesto 2023 y ahora tiene que exprimir todo lo que pueda a los contribuyentes para cubrirlos.