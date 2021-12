Helados ¡cómo no darse un gusto con ellos!

Los hay en cucuruchos, vasitos, copas de vidrio y otros, y vienen hoy algunos sin azúcar, sin lactosa, de yogur, al agua o a la crema, y en cuanto a sabores no hay límites.

Adriana Peralta, nutricionista funcional maternoinfantil, comenta que una recomendación general para quienes temen perder la silueta por disfrutar de un helado sería tomar una porción fuera de la casa. Por eso es importante elegir siempre porciones pequeñas o “normales” dentro de lo posible.

Optar por helados frutales, o los helados al agua, ¿son realmente más livianos? Peralta sostiene que son más livianos a nivel gastrointestinal, porque no tienen grasas de difícil digestión. “No porque uno coma un helado va a subir de peso, ningún alimento isoladamente engorda, sino una alimentación desequilibrada, inflamatoria con unos hábitos de vida no sanos sostenidos en el tiempo, que finalmente llevan al sobrepeso u obesidad”, recuerda.

Propiedades y beneficios de los helados

¿En qué son buenos los helados para el organismo? ¿Tienen las mismas propiedades los helados en bocha y los helados palito? ¿O se consideran dos tipos de alimentos diferentes?

Dependiendo del tipo de helado, las propiedades nutricionales de este serán diferentes. No hay nada malo en saborear un helado por placer sin remordimientos.

Hay que tener en cuenta que actualmente existe una importante oferta de helados de mejor calidad; mirando dentro de los ingredientes si contienen o no mucho azúcar, menos conservantes podemos tener una idea de cuán más convenientes para nosotros son. También es importante fijarse si contienen solo endulzantes buenos como stevia, azúcar integral, miel y que no tengan lácteos o al menos no muchos, ya que varios contienen aparte de la leche líquida también leche en polvo, proteína de suero, etc., y todo ello los convierte en algo más alergénico para algunas personas y también de mayor dificultad para digerir.

Ninguna persona debería abstenerse de disfrutar de un rico helado, solo hay que saber elegir qué tipo de helado es el mejor para cada uno.

¿Qué tipos de helados existen?

¿Quiénes deberían decantarse por los helados keto, sin azúcar, de yogur, etc.? Generalmente las personas que cuidan su figura o están buscando perder peso compran helados más bajos en calorías, sin azúcar, etc. Esta es una opción válida, pero no una mera necesidad. “Uno puede bajar de peso igual tomando un helado “normal”. Como ya mencionamos es el tipo de alimentación que uno lleva como base la que afecta el estado nutricional. Como ejemplo, yo prefiero nutrirme bien en la semana comiendo supersano, evitando alimentos inflamatorios, hacer ejercicios, cuidar mi sueño, etc., y disfrutar del helado que más me guste un fin de semana; puede ser uno normal, de yogur, keto o el que fuere, siempre cuidando la porción, porque no es lo mismo comer una porción que 500 g, el efecto en el cuerpo también depende de las porciones que comamos”.

La Lic. Peralta también recomienda algunos helados saludables que se pueden preparar en la casa. Una idea sencilla es procesar (en la procesadora) bananas congeladas con frutillas congeladas y leche vegetal sin azúcar o yogur natural. Endulzar con stevia o procesar bananas congeladas con mango y pulpa de mburucuyá con 1 cda. sopera de aceite de coco orgánico. Agregar un poco de jengibre rallado (opcional). En todos los casos, si la fruta está muy congelada y en la procesadora se trituran pero no forman helado, se puede agregar leche vegetal en cantidad necesaria. Y como topping de estos helados puede agregar: semillas, chips de cacao 60 a 70 %, coco rallado sin azúcar, etc.

Receta de helado refrescante y aromático

Ingredientes

2 tazas o 200 gramos de frutos rojos congelados (frutillas, arándanos, frambuesas)

3 bananas maduras

1 cucharada de cáscara de limón

1 cucharadita de jengibre rallado fresco o en polvo

1 cucharada sopera de aceite de coco orgánico

1 cucharadita de azafrán en polvo

Hojas de albahaca

1 mango maduro de aproximadamente 140 gramos

Preparación

1. Cortar el mango en cubos y las bananas en rodajas y llevar a la congeladora.

2. Si los frutos rojos están muy congelados esperar, descongelar un poco para procesar más fácilmente.

3. Procesar en la procesadora o licuadora los frutos rojos congelados, el azafrán, cáscara de limón y jengibre hasta formar una masa homogénea.

4. Servir en una taza aceitada con un poco de aceite de coco y hojas frescas de albahaca.

