Envían maíz y soja con valor agregado por US$ 32 millones

La avicultura y la porcinocultura son consideradas dos industrias procesadoras que dan el mejor valor agregado a las materias primas agrícolas, principalmente al maíz y la soja. Durante el periodo 2023 ambos rubros registraron un importante crecimiento en volumen de exportación, que fue de US$ 12,89 millones en concepto de carne de aves y US$ 19,17 millones, de la carne de cerdo. En total suman unos US$ 32 millones, según los datos del informe de comercio exterior del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).