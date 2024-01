Binacionales, ¿dueños o clientes?

Mientras todos escuchan y repiten una y otra vez el “bate papo furado” de nuestro novel presidente en portuñol con un viejo zorro (lomo plateado) como Lula sobre Itaipú (IB), post hito histórico, para proclamar que ahora si “partimos de la base de que ambos países tenemos, en común, el objetivo de promover el desarrollo de nuestras naciones para beneficio de nuestra gente y apostaremos al diálogo para que trabajando juntos podamos lograrlo”. Todo más falso que beso de suegra, necesitamos urgentes acciones concretas y menos retóricas.

Sun Tzu (500 ac) ya decía: “El peor error es no tener estrategia”, y esto se confirma cuando los negociadores convocados confunden tácticas con estrategias, por eso acuerdan negociar una consecuencia (TARIFA), en detrimento de la única causa después de cinco décadas (SOBERANÍA).

Se supone que la ESTRATEGIA tiene como base alguna política pública, en este caso binacional y energética, como punto pivot del desarrollo país. Por ello, el diseño de políticas públicas efectivas requiere el uso de cálculos, herramientas y enfoques sólidos que permitan abordar de manera integral los problemas y desafíos a los que se enfrenta la sociedad. Allí, a mi parecer, está un error básico, ya que se negocia en cada binacional como feudos estancos, sin tener una visión holística dada por una política pública (energética), aunque el fin mayor sea el económico y/o el educativo.

Evidentemente, no se piensa en darle valor agregado país a cada KWh consumido localmente (menor a 1-pti digito) y con ello mayor empleo, know how, mayor confort, etc., solo se sigue transitando el viejo “tape poi del renti$mo con los mi$mos baqueanos”. Por ello escuchamos que la Cappro denuncia públicamente que tienen infraestructura parada (inversión) desde hace varios años, para procesar mínimo 1 millón de toneladas de granos producidos localmente y darle valor agregado.

La planificación parece ser solo vegetativa y de corto plazo, por los mi$mos; recuerdo que el GI$E FP UNA había señalado en el 2018 que estábamos a cinco años de prender o apagar el país; bueno, convocados por el ejecutivo al CDA (Consejo de Administración) de IB consiguieron apagarlo, ahora reaparecen a$pones de patria $oñada y mediante adenda nos otorgan siete años más de Luz, basados siempre en mantener el $tatu quo.

Por ello, creo que el nuevo gobierno de los mi$mos correlí solo busca conseguir una victoria pírrica en IB, basado en consecuencias (tarifa y ga$tos $ociales), pero manteniendo el $tatu quo per$ecula $eculorum”, al menos hasta 2028. Es como el caso (sentido figurado) del hijo adulto Ni(estudia) Ni(trabaja), que vive, come y disfruta ampliamente de la casa de sus mayores, sin mayores obligaciones, haciendo lo suyo dentro del libre albedrío, sin nuevas ideas que le permite su alto presupuesto, pero con paupérrima ejecución. Dice que estudia (gua’u) en la “$uelamericana do garage, by delivery”, pero no termina nunca su tesis “La EBY vende o no energía eléctrica (EE) al Brasil, con o sin mala fe”, aún confunde KW (potencia) con KWh (energía) y cree que el Chaco se puede alimentar con una LT MT (23KV) de +350 Km.

Busca su espacio e independencia a largo plazo con algunas prebendas, zoquetes, leyes y/o dádivas, a pesar de que ya cumplió cinco décadas o más, igual se lo malcría o se le utiliza para otros fines. Este no quiere asumir riesgo alguno, salir fuera de su zona de confort y por ello desea mantener el statu quo (monopolio tutelado). Solo intentará independizarse cuando su Plan Maestro esté 100% operativo, para allí empezar su “new innovations” y quizás ayudados por nuevos sapiens puedan bajar pérdidas (27%), morosidad (30%), subir calidad y Factor de Carga, entre tantos otros indicadores de gestión o quizás simplemente desaparezcan sus mayores y/o muera de inanición. Lo que suceda primero solo en esa circunstancia (in extremis) podrá administrar su propia realidad o morir en el intento (Copaco by star).

El Gobierno y algunos irmaos (menos sapiens) piensan erróneamente que lo mejor para el elegido será lo mejor para toda la familia (pueblo) y por ello caen fácilmente una y otra vez en un Jaque Mate Pa$tor, por parte de la contraparte sapiens, ya que tienen el concepto erróneo de defender al peón (actor) en detrimento de la pieza mayor, al creer que lo más conveniente para la ANDE (público), lo es para todo el Paraguay.

Este error conceptual hace que se emitan opiniones tales como “Paraguay quiere mantener la tarifa más alta posible para que de ese modo la ANDE pueda recibir más dinero por su energía, para capitalizarse y realizar inversiones. Brasil, por su lado, quiere un valor más bajo para que de ese modo la industria brasileña tenga un costo de producción menor cuando utiliza la electricidad de la binacional”. La única verdad es la realidad, he’i Aristóteles y este gobierno ya tiene lista una nueva partida de bonos por US$ 1.000 millones (2023 fueron colocados US$ 774 millones) y necesitan urgente un apalancamiento; por ello piensan y miran en su irmao (Tío Rico) como garante (4). Parece que el supremo interés es el New desarrolli$mo, pero solo a través de la New Patria Contratista.

El actual presidente quizás rememore su época de ministro (2017) cuando sin sonrojarse exclamaba: “Nosotros estamos nadando en dólares; el problema es: ¿qué estamos haciendo con esos dólares?” (https://www.ultimahora.com/nadando-dolares-n1056592)

Quizás tenía razao, el problema no es de recursos, sino de nepobabies y de la mala administración heredada, por eso le recuerdo que pasaron cinco meses en los que, ahora, él tiene la lapicera (sin tinta), No hay más excusas. Como (ex)banqueros parece que solo se concentraron en los guaraníes (MEF), dejando de lado al resto. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo y mucho menos con los mi$mos.

El error conceptual llega a tal nivel que inclusive “top heconomi$tas” esgrimen su teoría pitagórica como si fuera una simple regla de tres, pero felices los cuatro. “Si la tarifa fuera la menor, es decir, 9,61 US$/kW/mes, el Paraguay no obtendría ningún fondo adicional. Si la tarifa fuera de 22,60 US$/kW/mes, normal, aplicado por ejemplo en los años 2020-2021, el Paraguay obtendría fondos cercanos a los US$ 946 millones”. Agrego, ni uno ni lo otro, sino todo lo contrario, la tarifa es consecuencia.

Evidentemente “heconomi$tas” y leguleyos como esos pululan y que solo buscan congraciarse con el poder de turno, no leen, ni entienden las noticias relativas y pertinentes a la toma de decisiones pertinentes.

Un ejemplo como muestra médica: Aumento dos subsídios na conta de luz preocupa especialistas: os subsídios na fatura de energia elétrica no Brasil aumentaram de R$ 18,8 bilhões em 2018 para R$ 37,4 bilhões em 2023, segundo a Aneel. Esse aumento levou a um risco de colapso do sistema de pagamento, com o mercado cativo lutando para cumprir compromissos financeiros. Em 2023, os maiores subsídios foram para a operação de usinas térmicas para sistemas isolados e benefícios para fontes incentivadas. Especialistas preveem uma crise até 2026 ou 2027, exigindo uma reestruturação ampla do setor. Além disso, alertam para o risco de “estouro da bolha” no mercado de energia, devido a regulamentações inadequadas e subsídios excessivos, especialmente para a geração distribuída. A situação é comparada à crise econômica de 2008 nos EUA. (Valor Econômico - 17.01.2024).

Pero dejemos de mirar la corriente (IB) y levantemos la vista, miremos el escenario más amplio, que nadie ve, habla o murmura (incluidos “pro$or, dotor e hinve$tigadores pronii”, entre otros), inclusive muchas autoridades ya olvidaron la prédica subversiva de que la “$oberania ya foi demo$trada”, claro de la boca para afuera, luego violín en bolsa (reculada).

Justamente mirar que hace el new gobierno en la EBY nos debería indicar el norte de qué harían en IB o viceversa; claro, si hubiera una política pública en materia energética y por ende alguna estrategia. Solo se visualizan tácticas aisladas, por ejemplo, a algunos leguleyos se les ocurrió que la solución de los problemas de la ANDE pasa por más leyes (con mismo statu quo) y allí pergeñaron con la ayuda de Parlamentarios Correlí la Ley Nº 6977 que REGULA EL FOMENTO, GENERACIÓN, PRODUCCIÓN, DESARROLLO Y LA UTILIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DE FUENTES DE ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES NO HIDRÁULICAS. “Jalea yaestá est”. Brutus apuá 2023 dc.

Un tema de vieja data

El tema de la EBY ya es un tema de vieja data, que nadie quiere destapar como si fuese la caja de pandora o desatar como el nudo gordiano, pero podríamos releer (1) un artículo interesante titulado “Cómo Argentina logró exportar energía de Yacyretá al Brasil”, para evidenciar la inacción total de nuestra Cancillería, que en primer lugar, y sin mala fe, jamás se interesó en la soberanía binacional, menos en la libre navegación, al igual que muchos de nuestros “hacadémicos en blanco”. La soberanía paraguaya, incluyendo la libre navegación, ya fue defendida por el propio Dr. Francia hace siglos, para ahora ser mancillada por binacionales indivisos, tales como el new DT paraguaio de IB, Hugao de Zarastre (5): “En términos de navegabilidad, Itaipú opera con el objetivo de producir energía. Si con nuestra descarga (de agua) es posible navegar, me parece genial que los navieros lo aprovechen”.

Por ello, posterior al grito de la “$oberania allianada y demo$trada” (Set 2023), expuse los resultados concretos de aquella bravuconada (2), que terminó tal cual comenzó (oparei alcanfor), donde se derramaron al dope litros de tinta y saliva. En dicha oportunidad mostré los resultados parciales 2023, pero ahora se pueden evidenciar los resultados anuales y (auto)compararlos entre sí, durante la década perdida de los mi$mos correlí (M$cales y Ángeles).

Pienso que en lo operativo la ANDE tiene la suficiente libertad de programar su porcentaje de retiro de ambas binacionales, basados supuestamente en lo técnico/económico de la ilegal Nota Reversal ‘92 y/o calibrar el Teccande (aislar Bahía Blanca del SIN ANDE), pero en lo estratégico y considerando que el Equipo Económico (Chicago Voy’s) y/o Mesa Energética (si hay), deberían mirar pitagóricamente cuál de ambas binacionales, entre otros, rinde más al país (US$ por KW cedido, mirando el renti$mo maletinero) y/o cual sería el mix económico mínimo por cada KW comprado de las binacionales, mirando el new desarrolli$mo del valor agregado, la decisión parece obvia, pero algo huele mal en Dinamarca, he’i Chespirito. Evidentemente, pesarán otras cosas amén de lo energético, todo bien, pero el que avisa no traiciona y el pueblo, una vez más, deberá pagar los errores cometidos por sus autoridades.

Sabemos por el BCP que la EBY aportó solo el 10,1% de los ingresos binacionales, a pesar de que la ANDE retiró solo el 9,4% de la producción y cedió el resto (26,7% del total cedido en ambas binacionales). Eso representó unos US$ 54,3 millones, pero la ANDE debió pagar a cuenta de su retiro (9,4%) unos US$ 42,7 millones (22,63 US$/MWh), pero rayó mínimo por otros US$ 55,4 millones y elevó la deuda 2022 que figura en la memoria 2022 (pág. 230) a unos 620 millones de US$. O sea, ¿en la Balanza Comercial Eléctrica, retirar EE de la EBY es una muy mala decisión? ¿Entonces, por qué apoyar mayor inversión como el Aña Cua en nuestro territorio, ¿por qué no privatizarla o concesionarla? La peor solución es NO HACER NADA y llenarlo de Ángel(es).

Muy pronto y a este ritmo, la deuda por diferencia tarifaria de EE de la EBY totalizará y superará la deuda por territorio inundado, que según el Acuerdo Cartes-Macri, medido a ojímetro (80%), en pleno SXXI, alcanzaría unos 940,6 millones (2017). Entonces pasaremos pitagóricamente y con los mi$mos angel(es) de acreedores a ser deudores (3); recuerdo bien la historia cuasi angelical del con$ultor trinacional de que la deuda no es del Paraguay, tampoco de la ANDE, pero sí de la EBY.

Por lo expuesto, creí oportuno visualizar qué pasó en la EBY esta primera quincena de enero, cuando todos los ojos paraguaios estaban puestos en IB y seguramente por ello, allí aún juegan con arco libre (a pesar de los +2 mil drones paraguashos); aprovechando que la tesis “dotoral” mencionada no está terminada, por ello debí recurrir una vez más al ojímetro (patente en trámite) y a que una imagen vale más que mil palabras (retórica incluida). Dejaré que el lector sapiens saque sus propias conclusiones.

En este punto, pregunto como simple ciudadano paraguayo: 1) si el Paraguay busca algo mejor para la ANDE, de modo a salvar al Paraguay del oscurantismo (apagao), por qué no está presente si se juega su permanencia o no en la liga? Recuerdo que pasó lo mismo con el “acta bolateral” de mayo 2019, inclusive en el Acuerdo Cartes Macri, donde hasta el propio DG adjunto Ángel M. Recalde (exAnde) quedó varado y la negociación quedó en manos solo del ministro plenipotenciario J.C López Moreira (llámese President Energy) y el (ex) canciller E. Loizaga, y asi nos fue.

2) ¿Por qué el Paraguay buscaría mantener la TARIFA “HALTA”, si ahora nos venden el cuento del desarrolli$mo en vez del renti$mo, tal como ocurrió durante décadas? Por qué retiramos más de IB que rinde más U$S/MWh cedidos (aunque no paguen el precio ju$to) y por el contrario el mínimum minimorum de la EBY que NI pagan, deben y exportan. Yo optaría por la solución china “Cuanto más grande es el caos, más cerca está la solución” (no es el Tiqui Taka del M$cal).

3) Sun Tzu (500 aC) ya sabía: “Los buenos guerreros hacen que los adversarios vengan a ellos, y de ningún modo se dejan atraer fuera de su fortaleza”. Se tiene la experiencia positiva de jugar de local (Acuerdo Lula-Lugo julio 2009) y negativa no solo del Acuerdo Cartes-Macri, sino también del “Acta bolateral” de mayo 2019. Solo un Homo Erectus Paraguayensis no aprende de sus errores, por eso “el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla”.

Hay tres clases de cerebros: el primero discierne por sí, el segundo entiende lo que los otros disciernen y el tercero no entiende ni discierne lo que los otros disciernen. El primero es excelente, el segundo bueno y el tercero inútil. Nicolás Maquiavelo (1500 dC).

La Soberanía no se pide, se ejerce. La Soberanía es absoluta, perpetua, indivisible, inalienable e imprescriptible.

Confusión

Confunden tácticas con estrategias, por eso acuerdan negociar una consecuencia (TARIFA) y la única causa después de cinco décadas (SOBERANÍA).

Base

Se supone que la ESTRATEGIA tiene como base alguna política pública, en este caso binacional y energética, como punto pivot del desarrollo país.

Pírrica

El nuevo gobierno, de los mi$mos correlí, solo busca conseguir una victoria pírrica en IB, basado en consecuencias (tarifa y ga$tos $ociales).

10,1%

Sabemos por el BCP que la EBY aportó solo el 10,1% de los ingresos binacionales, a pesar de que la ANDE retiró solo el 9,4% de la producción...

Por qué

En la Balanza Comercial Eléctrica, retirar EE de la EBY es una muy mala decisión. ¿Por qué apoyar una mayor inversión como el Aña Cua?

(*) Ing. Axel Cid Benítez Ayala (3l 1nD1v150) axelbenitezayala@gmail.com – Enero 2024 – Casi 4 décadas del hito personal (mi título). https://independent.academia.edu/AxelCidBenitezAyala. Ingeniero electricista y electrónico por la UNC, Argentina (1984). MADE (2000) UA, Paraguay & Magíster en Economía de la Energía (2010). Gesel – UFRJ- República Federativa del Brasil.

Referencias

1)https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/economico/2023/02/19/como-argentina-logro-exportar-energia-de-yacyreta-al-brasil/

2)https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/economico/2023/11/12/paraguay-pais-donde-la-oberania-precisa-ser-demotrada/

3)https://www.ultimahora.com/eby-paraguay-recibira-solo-usd-635-millones-el-territorio-inundado-n1112502?fbclid=IwAR3gqcIhqGBXRLWdJ4HU6st3Jq7CIrwjdMSTMv8ATLNtTW6A8h_XYJimcKA

4)(https://economia.gov.py/index.php/financiamiento/bonos-externos#::text=En%20el%20a%C3%B1o%202021- %20se,por%20USD%2072%2C9%20millones).

5)https://www.ultimahora.com/itaipu-produce-gracias-descargas-usinas-brasil-aguas-arriba-n2960335