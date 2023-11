Paraguay, país donde la $oberanía precisa ser demo$trada

El pasado domingo 15 de octubre publicaba por este mismo medio un material sobre la “$oberania Paraguasha en la EBY”, que el lector quizás olvidó abrumado por el intenso marketing binacional, asociado al concurso fallido, ahora la gran noticia binacional es la apertura del vertedero, tal como lo expresó el new diretor paraguaio Hugao Zarate (1) “en términos de navegabilidad, Itaipú opera con el objetivo de producir energía. Si con nuestra descarga (de agua) es posible navegar, me parece genial que los navieros lo aprovechen”.

Ergo, la $oberania (Paraguaia y/o Paraguasha) jamás importó. La EBY, en teoría, no abría su vertedero (principal) hace cinco años, por ende, No hay otro espectáculo binacional más que el Aña Cua, by Ángel(es).

Por ello repetiré la misma introducción: El lunes 18 de setiembre leía impávido (2) que “el Gobierno Nacional anunció hoy, de manera oficial, que desde las 10 de la mañana de la fecha, el Paraguay procede al retiro del 100% de la energía eléctrica que le corresponde de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (EBY)”.

Tal como fue señalado, recién en octubre nos enteramos de que, en vez del 50% de la producción binacional soberana proclamado por la ANDE en la EBY, resultó un feró 13,6% (producción mensual -setiembre-) y solo 8,8% en el acumulado enero-setiembre del 2023.

Luego, del “feró $apucai en bolallianas”, en el momento de rendir cuentas, los mi$mos primeros adelantados metieron violín en forro y silbando bajo señalaban el “tra$fometro del desarrolli$mo”, pero no le sacaban los ojos al anillo y reloj dorados del profeta binacional, de modo que, a la fecha no sabemos, ni las cifras exactas del sobrecosto que esa acción, inocua e ineficaz, causó en las escuálidas finanzas de la ANDE, que hace décadas trastabilla sobre el borde del abismo.

Una vez mas se demostró lo que Sun Tzu señalaba 500ac “No hay peor error que no tener Estrategia” y agregaría, aunque haya sido demo$trada (gua’ú) por los mi$mos. Ellos creen que $oberania es solo + inver$ión.

Quizás esto sea, en contrapartida, solo una táctica más del “new desarrolli$mo, by Chicago voy’s” para terminar, de una vez por todas con el renti$mo apátrida, aplicado a rajatablas en las binacionales por décadas a través de los mi$mos gurús, tal como bien expresó nuestro novel presidente en varios foros internacionales. “Tenemos que trabajar en una política energética desarrollista que permita que se instalen industrias y se genere más desarrollo para que los paraguayos estén mejor”. Quizás, reconociendo tácitamente que la industria nacional, incluido maquila, no mueve el amperímetro, pero si el yra$fometro. Al respecto les recuerdo “No hay Estrategia, sin Logros” (8).

O sea, ello implicaría consumir más energía per cápita en vez de cederla, de modo a que haya mayor valor agregado, mayor empleo, mayores ingresos, ere eréa. Como el tema ya lo he desarrollado en varias ocasiones, no lo repetiré, con la salvedad de que hoy el new gobierno pretende seguir arando con los mi$mos bueyes, gurús, drones y ángel(es) en materia energética, pero me llama la atención que no hizo lo mismo en materia económica y financiera (serán vegetarianos, pero no comen vidrio), aún sin resultados a la fecha.

Si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo, Albert Einstein. Le agregaría..., con los mi$mos, una y otra vez.

El tema ya fue abordado en un pasado no muy lejano (3), motivo por el cual invito al lector sapiens a que haga un refresh, inclusive comparando con la década perdida (4), de 0 (cero) resultados. O sea, hoy se pretende pasar del “renti$mo al desarrolli$mo” con un click, y sin políticas públicas delineadas, a pesar de que leyes, decretos y leguleyos sobran, pero con los mi$mos personajes saltimbanquis e indivisos, detrás de algún enroque mal hecho, pero con los mismos resultados = Jaque Mate Pa$tor. (Ejemplo: RCA 06/97 – Deuda E$puria y Acuerdo Cartes - Macri).

“La promesa dada fue una necesidad del pasado; la palabra rota es una necesidad del presente. Es doblemente placentero mentir ... El primer método para estimar la inteligencia de un gobernador es mirar los hombres que tiene a su alrededor… Nicolas Maquiavelo.

Pero dejemos de lado habladurías energéticas y vayamos directo a los re$ultados soberanos de setiembre y octubre en la EBY, ya que como ejemplo basta un botón y, sin hacer juicio de valor alguno sobre el “new desarrolli$mo, by Santi”; tarea que dejo a cargo del lector sapiens y/o “hacadémicos en Blanco”.

En setiembre, la ANDE, retiró el 13,6% del total producido por la EBY y en octubre según el Ojimetro, no alcanzó el 10%. Quizás para Caacupé vuelva nuevamente a su cauce normal, menor al 5%, como máxima expresión de la $oberania.

Según Cammesa argentina, en setiembre la EBY le aportó el 12% y para octubre ya le aportó el 14,8% al SADI Argentino, claro se olvidaron mencionar -exprofeso- que ese porcentaje incluía la totalidad de la ce$ion paraguasha, según ciertos estudios paraguashos, aún sin publicar, en revistas especializadas, por ende, no califican para Nivel Top Pronii, by Conacyt.

Según tales cálculos pitagóricos, este 2023 (Ene-Set), la Argentina dispuso a voluntad +91% de la producción de la EBY, que representó +12,3% del total del SADI argentino, sin mala fe. De modo similar, el Brasil dispuso a voluntad el 77% de la producción de IB 23, que representó el 9,7% del total del SIN brasileiro, pero con altura h.

En setiembre, el Balance Económico-Financiero, según lo expuesto en el paper citado, la diferencia tarifaria (EBY Vs. IB) superó los US$ 5,1 millones, y que en octubre orilló los US$ 4,1 millones. Por ende, en el acumulado enero– octubre 2023, la parte de la producción de la EBY que retiró la ANDE llegó al 9%, quemando a$eite, de modo que pagó teóricamente (valores 2022), unos US$ 33 millones, pero aumentó su deuda en otros US$ 41,5 millones (deuda 2022 – pág. 230, memoria ANDE U$S 561.312.765, encareciendo aún más la $oberania paraguasha en la EBY, sin mala fe).

O sea, comparando setiembre con octubre, se puede visualizar la “reculada jefe paraguasha en la EBY”, que comenzó en setiembre, inmediatamente después del grito de EBYapirona, que ontinua y presagia el “opareí alcanfor” para fin de año. Ahora la gran pregunta: ¿a cambio de que? o solo ¿les corrieron con la vaina? Evidentemente alguien de “ashá”, les puso zancadilla (rodilla a tierra), o le “dieron Massa”, como dicen en la jerga técnica a binacionales de cinturón negro.

Para mi forma de pensar y saber, el tema de $oberanía no pasa por un tema de tarifas (consecuencia y no causa), sino de actitud (only sapiens), tal como describí en otro paper en el pasado (7) .

Adicionalmente, mientras aguardamos que elTOP estudios té$nicos indique, o no, que la Argentina importa o exporta energía eléctrica de la EBY, por Garabí (nodo frontera) al Brasil, donde la operativa EBY es una condición sine qua non, podemos señalar que en el periodo enero-setiembre 2023, según los propios informes de Cammesa, la Argentina importó del Brasil unos 5.773,35 GWh y exportó solo 16 GWh a través de Garabí, del Paraguay solo importó en ese periodo 92,5 GWh (1,6%) por la ES-CAL, o sea casi nada.

Sin embargo no hay que olvidar que en este periodo de 2023, en la EBY, la ANDE, con los mi$mos, cedió a la fecha, sin mala fe no menos de 6.600 GWh a la Argentina. O sea, Argentina se vio obligada a importar adicionalmente del Brasil, casi la misma cantidad de energía eléctrica paraguasha cedida, sin mala fe y con precios de mercado.

Ergo: la Argentina le compró a la ANDE (última década) un promedio de 110 GWh anuales a cualquier precio, pero a cambio se aseguró de disponer en la EBY, libremente, sin mala fe, a placer y voluntad, mediante la figura de ce$ión casi gratis y cuotas sin intereses, al menos unos 7.380 GWh anuales (tuicha the diference), so pretexto de la aplicación unilateral, de facto e ilegal de la Nota Reversal NR92 y conforme a las propias Memorias ANDE, muy pronto los acreedores se convertirán en Deudores. think tankurepa.

Ello implica que, a pesar de todos los problemas de público conocimiento de la Argentina, los picos de demanda (MW) y/o consumo (GWh) crecen anualmente (2023, 2022). No sucede lo mismo en el Paraguay, donde los sucesivos picos de la demanda (MW) mensuales a la fecha no han superado el pico de 4.270 MW (diciembre 2022), pero en lo que respecta al Consumo mensual (GWh), tampoco han superado los valores de enero 2022 (2.243,3 GWh - 22 meses y contando), son datos duros innegables, mientras los top académicos solo hablan y hablan del power crunch, y los binacionales de más y más inver$iones y gastos $ociales (¿desarrolli$mo?).

Estos datos duros, irrefutables, evidencian una economía nacional 2023 estancada, en punto muerto y/o con freno de mano, a pesar de que el BCP también proclame un crecimiento (rentabilidad financiera) de forma muy similar al $apucai new ANDE. Los libros (ingeniería económica) demuestran que no existe desarrolli$mo sin mayor consumo de energía eléctrica asociada, mientras los leguleyos creen que faltan más leyes.

Cuanto más corrupto es el Estado, más leyes tiene. Cayo Cornelio Tácito.

Evidentemente, los datos duros demuestran que nuestra contraparte en la EBY no necesitó estrategia alguna, sino quizás simplemente a$eite, quizás a esto se referían los mi$mos binacionales cuando exponían que la $oberania ya fue demostrada, ya que el escozor es permanente, el maletín en pesos insuficiente y, tal como lo expresó el ex presidente JCW en su último libro – sesgado–, aguardan “la respuesta pendiente”.

Sobre los gurús leguleyos y energéticos, que por haber leído y/o asistido a algún cursito de negociación fungen de Homo Deus Paraguayensis, ahora muy verdes, entre otros, auspiciando publinotas, foros, conferencias y/o cursos, sobre qué hacer o actuar con respecto a las binacionales llegado el hito. Recuerdo muy bien las expresiones del gran amigo y colega Hugo A Cacace(+), quien al escuchar reiteradas veces lo señalado precedentemente me dijo: “por qué escuchar al que leyó el libro, si podríamos traer al que lo escribió”.

Al respecto, recordé la historia del general Dwight David Eisenhower(+), quien fue un militar, político y el 34.º presidente de los EE.UU, general de 5 estrellas (no llego a M$cal, por falta de Didáctica Universitaria); durante la Segunda Guerra Mundial fue comandante supremo aliado en el frente de la Europa occidental, responsable de la planificación y supervisión de la invasión del norte de África, Francia y Alemania.

Sin ser un “Chicago voy’s, un “hacadémico en Blanco” o un correlí, desconocía el dilema del prisionero, teoría de juegos, análisis multicriterio, wintowin, entre tantos otros clichés, ya que utilizaba un método mucho más simple y efectivo, el de pensar y actuar como sapiens, que tiempo después fue conocido como “Matriz de Eisenhower” y que simplemente consiste en usar el sentido común y separar lo urgente de lo importante. (Descrito en Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva: Stephen Covey). Las tareas “urgentes” son esas que ruegan tu atención, pero no necesariamente añaden valor y las tareas “importantes” son las que aportan valor y tienden a posponerse porque no son urgentes. Sabemos que localmente, por décadas, solo aplicaron, métodos como el de moôpio che aikuaapáta y/o sonseraiterei ningo péa”. El conocimiento y las habilidades suman, pero la actitud multiplica.

No ahondare en el tema debido al poco espacio y a lo ya realizado en el pasado (5), basado en que cualquier profesional debe tener bien claros los conceptos, la duda, la discusión fundamentalmente para no confundir estrategia con táctica (6). Los hechos y el tiempo me dieron la razão y ahora, noviembre de 2023, como bien dijo Julio Cesar alea iacta est (la suerte está echada); el hito llegó con el new desarrolli$mo; pero la $oberania sigue durmiendo el sueño de los ju$tos, “mientras otros se levantan de entre las cenizas, como el gato Félix”.

La Soberanía no se peticiona o negocia, se ejerce. La Soberanía es absoluta, perpetua, indivisible, inalienable e imprescriptible.

Lejos

(*) (3l 1nd1v1s0) Ingeniero electricista y electrónico por la UNC, Argentina (1984). MADE (2000) UA, Paraguay & Magíster en Economía de la Energía (2010). Gesel – UFRJ- República Federativa del Brasil. axelbenitezayala@gmail.com . Noviembre 2023. In memorian, de los amigos, colegas y patriotas paraguayos Ing. Ernesto M. Samaniego y Hugo A. Cacace.

