Tras un 2022 sin un plato de comida, finalmente llegó el almuerzo escolar a San Alberto, pero con un gran retraso

La Municipalidad de San Alberto llevó adelante el proceso licitatorio bajo la denominación “Adquisición de almuerzo escolar en la modalidad de alimentos preparados en instituciones”, cuya ganadora fue la empresa Fasv Import-Export, representada por María de Fátima Sartorio Vanni.

El monto global adjudicado fue de G. 963.239.100, que propone un precio de G. 9.700 por plato. De acuerdo a los documentos que figuran en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), el complemento nutricional debe ser distribuido en 419 alumnos de la Escuela Básica N° 1898 Augusto Roa Bastos.

En el proyecto de almuerzo escolar se establece que la distribución debe realizarse por un periodo de 150 días en este 2023, con fecha de inicio en el mes de abril. Sin embargo, el contrato de adjudicación se firmó recién el 19 de julio, por lo cual no se podrá cumplir con los días anunciados.

Teniendo en cuenta que se trata de una licitación plurianual, el servicio también fue adjudicado ya para el 2024, que detalla apenas 87 días de entrega, desde el mes de febrero hasta junio. Los recursos de inversión provienen del Fonacide.

Almuerzo escolar llegó con retraso

El almuerzo empezó a distribuirse desde la semana pasada y llegó a los alumnos con excesivo retraso, considerando que las clases comenzaron el pasado 20 de febrero, hace poco más de cinco meses.

A esta situación se suma que el año pasado los estudiantes no recibieron el almuerzo escolar. En el apartado de “planificación” de la DNCP figura que el proceso licitatorio se previó y que incluso proyectaba la convocatoria -con retraso- para el mes de setiembre, pero nunca avanzó más que eso.

Los recursos no alcanzan para todo el año

Al respecto, el intendente Carlos Alberto Ramírez (ANR-HC) había mencionado que tuvieron un retraso en el proceso y agregó que los recursos no alcanzan para cumplir con todos los días del periodo escolar, tal como recomienda el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

En cuanto a la no entrega del alimento el año pasado, admitió nuevamente que se presentó un retraso y que en esa ocasión no lograron concretar el llamado. A raíz de esta situación, el almuerzo no llegó a los alumnos durante el 2022.