Más de 18 mil alumnos se quedan sin almuerzo escolar en Paraguarí

En el departamento de Paraguarí, más de 18.000 estudiantes, de 213 escuelas y colegios, se quedaron sin el almuerzo escolar que debía ser distribuido por la Gobernación. La mayoría cursa en la modalidad de jornada escolar extendida, es decir, desde las 7:00 hasta las 15:00.

La Gobernación de Paraguarí señala que se les acabó el presupuesto, por lo que no podrán continuar distribuyendo los alimentos a 18.216 alumnos que residen en el noveno departamento.

Lea más: Almuerzo escolar llegará desde el primer día de clases a 214 escuelas de Paraguarí, prometen

Mientras, los padres rechazan esta situación, debido a que muchos viven lejos, pero deben ir al mediodía a las escuelas para retirar a sus hijos, alimentarlos en la casa y luego regresar a las instituciones para que continúen sus clases. Otros aseguran que ahora deben comprar el almuerzo a los niños.

“Ahora que terminó el almuerzo de los niños, queremos que tengan clases hasta las 11:30, porque ya no cuentan con los alimentos. Hay muchas mamás que tienen dos o más hijos, viven lejos, entonces les tienen que llevar la comida y luego tienen que ir de vuelta a sus casas”, afirmó una de las madres afectadas.

No hay almuerzo escolar en Paraguarí por falta de presupuesto, dicen

Padres organizados manifiestan que el ex gobernador, Juan Carlos Baruja (ANR), se comprometió a brindar alimentos a los niños hasta el final del año. En cambio, antes del inicio de las vacaciones de invierno ya no cuentan con presupuesto para entregar el almuerzo escolar.

Lea más: Vacaciones de invierno en Paraguay 2023: cuándo empiezan y si se adelantan o no

Desde la Gobernación responsabilizan al Congreso. Afirman que se les asignó un monto del Tesoro Nacional insuficiente para entregar alimentos durante todo el 2023. El gobernador Emigdio Aliendre (ANR) seguirá en el cargo hasta el 15 de agosto, fecha en que deberá asumir Norma Zárate, también de la ANR.

Último día de almuerzo escolar fue el 30 de junio

“El dinero nos asigna la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Ahora no disponemos de esa plata. Son 213 escuelas a las que estábamos beneficiando y todas esas escuelas quedan sin presupuesto”, expresó David Zaracho, administrador de la Gobernación de Paraguarí, en comunicación con ABC.

Lea más: Inician distribución de almuerzo para 17000 escolares de Paraguarí

Además, Zaracho manifestó que los almuerzos se entregaron en desde inicios del año lectivo, el 20 de febrero y que ya no alcanza para el resto del año. “El 30 de junio fue el último día de provisión. No podemos hacer nada porque no tenemos presupuesto”, comentó.

Según la Gobernación, se precisan G. 76 mil millones para proveer el almuerzo a 30.335 estudiantes desde la vuelta de vacaciones, el 24 de julio, hasta el próximo 30 de noviembre. Este año solo contaban con G. 20 mil millones, de acuerdo a Zaracho.