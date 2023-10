No se debe castigar a los niños por no comer verduras

La nutricionista Carolina Sosky, especializada en diversas áreas como en trastornos de la alimentación, nutrición deportiva y nutrición infantil dice que no hay que castigar a los niños y niñas por no comer verduras, porque la experiencia puede convertirse en algo negativo para el niño. “Si se niega a comer sus verduras, tratar de no hacer un gran problema al respecto, solo se recomienda intentarlo de nuevo en otro momento”.