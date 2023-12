Beber agua: entre el rechazo y lo imprescindible

“No sé decirte por qué, pero me cuesta tomar agua”, “yo ni me acuerdo de tomar agua” “no me gusta, tengo que agregarle algún gusto para poder tomarla”, “tomo 2 o 3 vasos por día, no llego a 8, que además me parece demasiado”, son comentarios comunes a la hora de hablar de tomar agua.

“El agua es fundamental para el funcionamiento del cuerpo, cumple funciones importantísimas, nos ayuda a estar sanos, a hacer la digestión, mantiene la musculatura en buen estado, actúa refrigerando o calentando el cuerpo y ayuda a transportar oxígeno entre las células de nuestro cuerpo” dice la Lic. en Nutrición Silvina Gómez Sgarbi.

-Todos sabemos que no podemos vivir sin tomar agua, igualmente hay gente que sacia la sed con gaseosa u otras bebidas, incluyendo las alcohólicas.

Existen innumerables desequilibrios por falta de agua dentro de nuestro cuerpo, perdemos energía, nuestra piel se pone seca y comenzamos a experimentar efectos cada vez más serios que pueden llegar a ocasionar que nuestro organismo deje de funcionar por completo.

-Décadas atrás se ponía en la mesa una jarra de agua y era parte de la comida familiar. La gaseosa (1 o 2 botellas de litro) era un lujo, premio o gusto de fin de semana.

Ojalá vuelva esta costumbre, la gente no tiene idea de los componentes que poseen las gaseosas, son bebidas hipercalóricas, dentro de sus ingredientes se encuentran acidulantes, saborizantes, aditivos como la cafeína, dióxido de carbono y endulzantes, ingredientes que no benefician al cuerpo.

Además los acidulantes como el ácido fosfórico de las gaseosas, interfieren en la absorción de hierro y calcio, favoreciendo la aparición de anemia y enfermedades óseas como la osteosporosis.

Lea más: En el Día Mundial de la Alimentación resaltan importancia de cuidar el agua

-De acuerdo a nuestra etapa de vida, ¿cuánto debemos beber niños, adultos, ancianos?

En toda etapa el agua permite la absorción de nutrientes esenciales, lubricar las articulaciones, eliminar las toxinas, facilitar el riesgo sanguíneo y mejorar la función digestiva y sexual.

En todas las etapas de la vida el agua es fundamental, ya que es necesaria para que cada una de las células de nuestro cuerpo funcione. La cantidad depende, en todos, de la edad, tamaño corporal, salud y nivel de actividad, además del clima (temperatura y humedad).

Siendo niños aproximadamente hay que beber de 1 a 3 años: 4 vasos de agua al día, incluida la leche. Esto aumenta alrededor de 5 vasos para los niños mayores de 4 a 8 años, y para los más grandes sería 7 u 8 vasos por día. Los adolescentes, 2 litros y medio. Jóvenes y adultos maduros sanos unos 35 ml de agua al día por kilo de peso. Los ancianos entre 1,5 y 2 litros de agua diariamente para evitar problemas de deshidratación.

-¿Hay alguna enfermedad que impida tomar agua?

En la disfagia a líquidos (dificultad para tragar)

En la adipsia psicógena es una patología extremadamente inusual en la que hay una falta de sed de origen psiquiátrico, o por anomalías congénitas del cerebro.

-Hidrocefalia

-Lesión o tumor de parte del cerebro, ya sea la glándula pituitaria o el hipotálamo

-Accidente cerebrovascular (ataque cerebral)

-Tumor que causa el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética (SIHAD)

-¿Cuánta agua deberíamos tomar hombres y mujeres en cada estación del año?

En invierno y otoño, en temperaturas moderadas y para un nivel moderado también de actividad, se recomiendo beber entre 2 y 2,5 litros al día de agua. En verano y primavera, la subida de temperatura, la humedad y la actividad física aumentan la necesidad de beber agua para mantener una hidratación correcta; entonces, debe ser aproximadamente 3,7 litros diarios para los hombres y 2, 7 litros para las mujeres.

-¿Cuál es la mejor agua que podemos tomar en casa?

En nuestro país estamos acostumbrados a consumir agua embotellada, solo que recomendaría siempre limpiar bien con alcohol todas las botellas o bidones.

-Hay varias maneras de procesar el agua para tomar: hervirla, dejarla en un jarra al sol, ponerle yodo al 2%, utilizar filtros comprados o caseros...

Lo ideal sería agua potable, ya que el agua dulce se desinfecta para matar las bacterias y por ende es más segura para beber. La mejor opción es apostar por sistema de purificación y filtrados en la casa.

-¿Por qué se tiende a beber menos que más?

Lastimosamente la gente prefiere sentirle “sabor” a las cosas, y por eso la mayoría opta por bebidas saborizadas o azucaradas, lo cual muchas veces hace que solo consuman lo más rico a lo más saludable.

-En su afán de belleza y juventud, ¿son las mujeres más conscientes de beber agua?

Digamos que se portan algo mejor, pero tan solo un 22% cumple con las recomendaciones. En el caso de los hombres, un 13%. En líneas generales no lo cumplimos y no tiene que ver con el sexo.

Lea más: Las aguas del verano

-Una frase célebre sobre el agua

“Olvidamos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno mismo” (Jacques Costeau).

-Cuando hacemos ayuno o dieta estricta, sentimos que el agua nos satisface.

Para ambas cosas siempre es beneficiosa, ya que muchas veces la sed se confunde con hambre y hace que comamos innecesariamente; el agua no posee calorías, nos hidrata, no interrumpe el proceso de cetosis ni la quema de grasas.

Ayudarnos a tomar más agua

-”Saborizarla con trozos de fruta, rodajas de limón o hierbas aromáticas como menta, y poco a poco ir disminuyendo la porción hasta conseguir tomar agua simple”

-”Ponerse alarmas o recordatorios para que no pases demasiadas horas sin beberla”

-”Beber un vaso de agua al levantarse antes del té o café”

-”Tener un vaso o una botella de agua en el escritorio de trabajo. Tomar varios sorbos durante cada hora”

Paraguay y el desafío de agua potable a lo largo y a lo ancho

El agua es un elemento imprescindible para mantener la vida en todas sus formas, para la conservación de los ecosistemas y provisión de alimentos, bienes y servicios esenciales. Forma parte de una de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS 6: “Agua limpia y saneamiento”.

La Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el derecho al saneamiento y el agua como un derecho humano fundamental para una vida digna. Cada persona tiene derecho a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico. Según la Organización Mundial de la Salud, son necesarios entre 50 y 100 litros de agua para cumplir estos requerimientos.

En Paraguay, según la ESSAP, la cobertura de agua potable llega al 80% en las áreas urbanas y 49% en las áreas rurales.

El agua cuando no cumple los requisitos mínimos de potabilidad puede convertirse en una verdadera amenaza para la vida y la salud.

Según datos de la OMS el agua sucia junto con un saneamiento deficiente constituye la segunda mayor causa de muerte infantil en el mundo, así como pérdida de millones de días de escolaridad. Las enfermedades infecciosas transmitidas por el agua se cobran anualmente 3,2 millones de vidas.

En Paraguay, según el Banco Mundial, casi la mitad de los hogares no tiene acceso a agua para beber que cumpla con los estándares mínimos de calidad, existiendo grandes diferencias entre los distintos departamentos. En Asunción y Central un 71% de los hogares tiene agua que cumple con los estándares mínimos de calidad para beber, sin embargo, en Boquerón solo cuentan un 24%.

La aceptabilidad del agua se refiere a que esta debe presentar un color, olor y sabor aceptables para ambos usos, personal y doméstico, y que deben ser culturalmente apropiados y sensibles al género, ciclo de la vida y exigencias de privacidad.

Lea más: Agua en el Chaco: “No hay interés en solucionar el problema” lamenta sacerdote

El 21 % de los hogares paraguayos carece de una infraestructura sanitaria adecuada y existen diferencias significativas en la cobertura entre diferentes regiones del país, sobre todo aquellas con mayor pobreza.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sugiere que el costo del agua no debería superar el 3% de los ingresos del hogar.

A fin de hacer frente a los desafíos el pasado 7 de marzo de 2023, el Ejecutivo promulgó el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento, un documento que reconoce el agua como un derecho humano que debe estar garantizado en Paraguay.

Fuente: Agradecemos la proporción de datos a la Ing. Lira Giménez, directora del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología –INTN-