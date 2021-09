Si tu mascota está decaída, no quiere comer y tiene fiebre, ¡cuidado! puede ser leptospirosis

No dejar por horas la comida a la intemperie. Recuerden que los balanceados también se humedecen y pueden contaminarse no solo de la orina de roedores sino con cualquier microorganismo. Levanten la comida si la mascota no ha terminado de comer en un lapso de 30 a 40min. Esto también les ayudara a ir creando horarios y hábitos para las mascotas en la casa. Si no comen, se retira la comida y se vuelve a probar más tarde. Ellos son muy listos y les aseguro que irán asociando y entendido perfectamente que tienen solo un tiempo para comer o luego se les retira la comida.