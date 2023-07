¿Cada cuánto debemos bañar a los perros y a los gatos?

Cada baño depende mucho de la raza, edad, clima, actividades etc, explica la médica veterinaria Monserrat Viveros.

Lea más: ¿Qué necesita mi gato en casa?

Lo mejor es llevar un plan de higiene de acuerdo a las posibilidades y a la necesidad de cada mascota, sin dejar pasar mucho tiempo ya que así se controla el estado del pelaje y de la piel, siempre es mejor prevenir antes de llegar a un estado malo que haga sufrir a la mascota, enfermar o transmitir alguna enfermedad a los miembros de la familia.

Según la profesional veterinaria, en el caso de los felinos, estos suelen rechazar el baño pero podemos optar por otras formas de cuidar su aseo ya que los gatos no necesitan un baño constante como los perros, ellos son sumamente pulcros, pero podemos ayudar a su higiene cepillando constantemente su pelaje, así cuando ellos se laman para limpiarse no tragarían pelos muertos y evitaremos muchas dificultades por lamidas, puesto que son frecuentes y comunes en ellos, no así en los perros los que si precisan un baño más constante porque de por sí solos no pueden higienizarse.

Consejos a tener en cuenta cuando llega una mascota al hogar

Consultar con un especialista si la mascota está libre de parásitos internos y externos (pulgas, garrapatas). Si no tienen algún problema de piel sean por parásitos (sarna), hongos (bacterias), u otras afecciones que pueden contagiarse a los miembros de la familia.

Lavarse bien las manos después de jugar con ellos, y secarse en forma.

Evitar tocar a las mascotas o acercar a los utensilios mientras cocinamos los alimentos.

La higiene de las mascotas es fundamental para evitar que se convierta en una fuente de contaminación en casa. Por este motivo el cepillado de pelo tanto sea largo como corto, sean perros o gatos deben formar parte de la rutina así eliminamos los pelos muertos y se lleva un control constante de nuestras mascotas.

Cepillado del pelo constante y frecuente.