Mientras la exportación uruguaya de electricidad al Brasil “vuela”, Paraguay prefiere ceder su energía

El observador del Uruguay, incluía hoy en su página digital un material informativo con el siguiente título: “La exportación de energía a voló en el semestre: los millones de dólares que facturó UTE” (Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas).

Por si la comparación fuese insuficiente, el redactor de la noticia, recurriendo a fuentes institucionales de su país, como el gerente de la ADME (Administración del Mercado Eléctrico) Rubén Chaer o a la presidente del UTE, Silvia Emaldi, le puso números: 200 GWh en junio y el resto en enero y febrero, o sea 453 GWh (1 GWh = 1000 MWh).

US$ 125 millones

Además, la suma que ingresó el país en en el primer semestre del año: US$ 125 millones y los precios con los concretaron las operaciones negocio, “esta semana los precios ofrecidos al Brasil van entre US$ 95 y US$ 200/MWh” y que el promedio de las últimas operaciones han sido a valores de entre US$ 130 u US$ 150/MWh”, explicaba.

Recordemos que la compensación que Brasil paga al Paraguay por el aprovechamiento de su excedente en Itaipú ronda los US$ 10/MWh, por consiguiente, si le sumamos el costo a tarifa de Itaipú, alrededor de US$ 44/MWh, veremos que la energía paraguaya en Itaipú le cuesta al sistema brasileño poco más de US$ 50/MWh.

El gerente de la ADME destacaba igualmente que “en el último año has mejorado muchísimo la formas de intercambio, con un mecanismo que ahora es más flexible”.

El mecanismo

Acerca de ese mecanismo, Rubén Chaer explicó que actualmente hacen una oferta semanal al Brasil y que Brasil toma a partir de volúmenes y precios que se ajustan todos los días en función a la disponibilidad que tenga Uruguay. Podemos vender sin comprometernos a perder plata”, agregó.

En nuestra poco estimulante comparación, señalamos que la exportación paraguaya realmente existente, se reduce a los 13,61 GWh que vendíó la ANDE al sistema argentino entre enero y junio último, o sea el 2,1% de la cantidad que Uruguay envió al Brasil en el mismo lapso.

En lo atinente a la parte de la energía paraguaya en Iltaipú y Yacyretá, “que no es utilizada” en nuestro sistema, insistamos, la ANDE no exporta un solo KWh, porque supuestamene el Tratado prohibe la venta de la producción de estas centrales a un tercer país.

Llamativamente, Argentina, en sus operaciones de intercambio eléctrico con Brasil, utiliza la energía de Yacyretá, así lo denunciaron en más de una ocasión técnicos y autoridades paraguayas de la EBY. No extrañaría que Brasil haga lo propio, en las coyunturas lluviosas naturalmente, por la tuipida malla de hidroeléctricas con que cuenta.

Lea más: A finales de abril, la mora argentina con Paraguay era de US$ 95 millones

Uruguay, según el material de El Observador, también exportó a la Argentina en el primer semestre del año 217 GWh.