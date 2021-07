Capacidad del país no es suficiente para el fraccionamiento de vacunas Sputnik V

Impulsados por una invitación del Laboratorio Gamaleya, fabricante de las vacunas anticovid Sputnik V, en abril pasado el Laboratorio Lasca presentó formalmente el proyecto de fraccionamiento de las vacunas rusas en Paraguay.

No obstante, según notificó ayer a ABC Luis Ávila, representante del laboratorio local, Paraguay no reúne las condiciones necesarias para que esta posibilidad sea un hecho, ya que su capacidad de producción por mes es de tan solo 300.000 dosis, una cantidad que Gamaleya no considera justificada en este momento de grandes demandas.

“No nos dieron un no definitivo. Se puede decir que está pendiente, porque en este momento ellos buscan plantas industriales con grandes capacidades. Paraguay puede producir sus propias unidades, pero a ellos les interesa una mayor producción también para otros mercados. Así que nos dijeron, todavía no”, explicó Ávila.

El representante de Lasca mencionó también que la capacidad de nuestro país, de producir apenas 300.000 dosis por mes, fue lo que desalentó las negociaciones. “En las primeras reuniones les contamos de la capacidad instalada en Paraguay y fue allí que tomaron decisiones y fortalecieron la productividad con Argentina y firmaron también acuerdos con Brasil”, dijo.

Avila señaló también que existe mucho riesgo en realizar millonarias inversiones para la adquisición de equipos que puedan ampliar la producción si no hay un compromiso claro de parte del fabricante.

Dosis pendientes

En febrero pasado, el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) todavía a cargo del doctor Julio Mazzoleni, acordó la compra de 1.000.000 de vacunas Sputnik V con el Fondo Ruso de Inversión Directa. Como parte del acuerdo, el Gobierno Nacional abonó por la totalidad del costo en dos entregas, pagando un total de US$ 9.950.000, es decir, US$ 10 por cada dosis.

En ese momento el acuerdo parecía ser un salvavidas para el país, ya que aún no había iniciado la vacunación anticovid. Sin embargo, a la fecha apenas se recibieron 404.000 frascos de primeras dosis de este antiviral, no llegan las segundas dosis y 380.000 personas están pendientes de completar el esquema de inoculación.

Aunque todavía faltan algunos días para iniciar ese proceso, ya que la aplicación de las segundas dosis de Sputnik V iniciaría el 18 de agosto, nada indica que Paraguay vaya a recibir esos biológicos.

