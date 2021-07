Marito: “Covax no funcionó”

Abdo estuvo presente este lunes en la inauguración del Pabellón de Contingencia para pacientes de COVID-19 en el Hospital Regional de Caazapá. Durante la visita dio un discurso de casi media hora en que fustigó la elección del mecanismo Covax para la compra de vacunas contra el coronavirus.

“Apostamos al mecanismo Covax para generar equidad (…) Se cuestionaba el concepto de equidad. Hasta eso nos pasó: otros países decían que equidad tenía que significar no distribución equitativa de vacuna por tamaño de población, sino (…) por situación epidemiológica de cada país. Entonces, Paraguay era víctima de sus propios números. Muchas veces no nos tenían en cuenta porque había países que estaban en una situación epidemiológica peor que la nuestra”, sostuvo el Presidente.

Paraguay acordó con el mecanismo Covax la compra de 4.300.000 vacunas, de las cuales solo enviaron hasta ahora solo 340.800 dosis. Para ello hizo un adelanto de casi US$ 7.000.000, posteriormente se pagaron otros costos de envío y anticipos. El saldo restante es de unos US$ 35.000.000 a pagar.

“(Era el) mecanismo que la OMS nos recomendó para garantizar compra equitativa en distribución y precio adecuado para que mañana no digan que compramos ‘vacunas de oro’. Nadie sabe el precio de las decisiones que se tienen que tomar acá. La frustración por el mecanismo por el que uno apostó no funcionó. Y tengo que decir con el dolor, no puedo callarme: Covax no funcionó. Y nos atrasamos en el proceso de recepción de vacunas. No tuvimos en el tiempo que quisimos nosotros”, añadió Marito.

El Presidente también agradeció a los países que enviaron cientos de miles de dosis como donación y especialmente a los Estados Unidos, que entregará a Paraguay un total de 2.000.000 de vacunas para inmunizar a 1.000.000 de paraguayos. “Por suerte, países cooperantes y socios estratégicos, a quienes agradezco de corazón, nos dieron la oportunidad de demostrar ese paraguayo extraordinario que muchas veces nosotros mismos no vemos”, señaló.

Por último, el jefe de Estado habló de “presiones”, dando a entender que países pusieron condicionamientos para la venta o entrega de las vacunas. “Sufrimos presiones que en su momento vamos a contar”, concluyó.

A la fecha, Paraguay tiene acuerdos para la compra de biológicos con el Fondo Ruso de Inversión Directa (Sputnik V), Bharat Biotec (Covaxin) y G42 Medications Trading (Sinopham), así como un acuerdo con el laboratorio Pfizer para la provisión de sus vacunas, además de otro preacuerdo con el laboratorio Vaxxinity, que espera la aprobación para su uso de emergencia.

Gran parte de las vacunas recibidas hasta el momento fueron donadas por países como Chile, Emiratos Árabes, India, México, Uruguay, Catar y, principalmente, Estados Unidos.