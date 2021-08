Bombero forestal: “Es injusto que ganaderos quemen a mansalva”

Viera señaló que a diferencia de ayer, hay menos focos de incendio en el país. Lamentó que la mayoría de ellos hayan sido intencionales y pidió conciencia a ganaderos y a la sociedad en general.

Dijo que los bomberos forestales ya no dan abasto y que esta tarde su unidad se tuvo que dividir en dos grupos, para que se pueda relevar a los voluntarios que están sofocando llamas en el parque Cerro Corá.

En cuanto a los principales motivos de los incendios que se ven actualmente, el bombero manifestó: “En zona urbana, la causa principal es la quema de basura y en el campo, la quema de pastizales de los ganadores, quienes adoptan esta práctica con la intención de renovar pastura o eliminar plagas. Nunca se dejó de hacer”, cuestionó.

Afirmó que en esta época está prohibida la quema “controlada” de pastizales, y que si se autoriza, se hace generalmente en invierno, cuando no hace mucho calor. “Hay una regla que se debe respetar y que nosotros los forestales manejamos. La llamamos ‘la regla de los 30’, es decir, cuando la temperatura es de más de 30°C, el viento sopla a más de 30 km/h y humedad relativa del ambiente es menos del 30%”, explicó.

Mencionó que todos los municipios cuentan con dirección de medio ambiente, cuyos responsables deberían salir a controlar la recolección de basura y la limpieza de los campos. “Si es que alguna vez algún organismo empieza a multar a los responsables por iniciar un incendio en el campo, ojalá ese monto venga para nosotros y así comprar más equipos”, sostuvo.

Señaló que los bomberos cuentan con insumos mediante donaciones, venta de comidas y sorteos que emprenden para juntar recursos. También comentó que cuentan con herramientas profesionales donadas y otras “caseras” que ellos mismos fabrican.

En lo que respecta a uniformes, cada bombero se compra su propio uniforme. “Yo me acabo de comprar cuatro pantalones para el combate de incendios forestales a G. 178.000 cada uno. Usé de mi recurso para ayudarle a los demás. No me estoy quejando pero es injusto que un ganadero esté quemando a mansalva su propiedad sin importarle, mientras que nosotros sacrificamos el alimento de nuestras casas para combatir un incendio que un irresponsable inició”, cuestionó.

Recordó también que durante los incendios del año pasado, fue la ciudadanía la que proveyó a los bomberos de agua, alimentos y todo tipo de donaciones.