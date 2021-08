Senador Ríos cree graves sanciones por no votar, pero advierte riesgo de plutocracia

El senador Víctor Ríos (PLRA) admitió que eran graves las sanciones previstas a quienes no paguen la multa por no votar y que habría que buscar otras alternativas. No obstante advirtió que en nuestro sistema actual y la falta de participación nos conduce a una plutocracia.