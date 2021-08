Sanciones por no votar lesionan derechos ciudadanos, afirma senadora Masi

Masi rechazó que se establezcan sanciones de tanto alcance que además deben ser aún reglamentadas, con el riesgo de que se establezcan mecanismos burocráticos que dificulten aún más a la ciudadanía.

Advirtió que con estas sanciones se le estaban quitando derechos a la misma, lo cual consideró inadmisible. Indicó que el impedimento para poder gestionar el pasaporte es inconstitucional, ya que imposibilita a una persona viajar al exterior.

Por otro lado, rechazó que se planteen sanciones por no votar mientras no se garantice el funcionamiento del transporte público el día de las elecciones. Destacó, además, que nunca se castiga a quienes hacen un acaparamiento de los transportes públicos y privados ese día.

Recordó que habían presentado con el senador liberal Blas Llano un proyecto de ley para que el transporte sea gratuito el día de las elecciones que hasta ahora no fue tratado.

Dijo que no se puede castigar a la gente común cuando todos saben que el día de las elecciones la concurrencia muchas veces depende del clima, ya que si llueve hay muchas personas que no tienen forma de trasladarse hasta el lugar de votación.

Afirmó además que en otros países se aplican mecanismos para facilitar la posibilidad de votar a los electores.

Sostuvo también que la concurrencia a votar no depende de que se amenace con multas sino con otras cuestiones, como la oferta electoral, con el mejoramiento de la representación, con que se hagan propuestas serias y que se presentan figuras creíbles como candidatos.

Insistió además que no se puede plantear multa de ningún tipo cuando que no se han quitado las barreras que le impide a la gente ejercer el derecho a votar libremente.

Lea más: Senado aprueba multa y muerte civil a quienes no voten en las elecciones

Indicó que en el interior del país y en las zonas más carenciadas, las personas están obligadas a subirse a un colectivo o el taxi de uno de los candidatos para poder llegar al lugar de votación.

Indicó que, como médica, le gustaría que se exija tarjeta de vacunación a todos, pero que ella no tenía esa teoría de la prohibición, por más que en ese caso esté de por medio la salud y la vida.

Los trámites que no se podrán hacer

El proyecto aprobado por el Senado dispone que mientras no se pague la multa por no votar, los afectados verán suspendidos trámites ante la Subsecretaría de Estado de Tributación, no podrá tramitar su pasaporte y el documento de antecedentes policiales y no podrán hacer trámites ante la Dirección General de los Registros Públicos, la Dirección General de Catastro, la Dirección General de Registro del Automotor y ante las municipalidades y gobernaciones. Además, tendrá suspendidos los beneficios contemplados en la ley 4087/2011 de Transferencias Monetarias Condicionadas.