Senado aprueba multa y “muerte civil” a quienes no voten en las elecciones

El Senado aprobó la ley que establece una multa de G. 44.000 a las personas que no voten en las elecciones. Además, hasta tanto no abonen la multa ante el TSJE, no podrán gestionar el pasaporte ni hacer trámites en varias instituciones públicas.