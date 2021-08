La mandioca ingresó al campo US$ 36 millones hasta agosto

El rubro de la mandioca ya ingresó este año unos US$ 36 millones en la pequeña finca campesina, sumando las ventas realizadas a las industrias almidoneras y a los mercados para consumo en fresco, que son de US$ 11,4 millones y US$ 24,18 millones respectivamente, según datos del gremio Capama y del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).