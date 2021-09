Aduanas denuncia al senador Arévalo por tráfico de influencias

Julio Fernández, el director de Aduanas, denunció ante el Ministerio Público al senador Martín Arévalo (ANR) por supuestro tráfico de influencias, debido a que supuestamente solicitó la designación en cargos importantes a funcionarios de la institución.

La denuncia fue presentada mediante un documento dirigido a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, y en un detallado escrito, incluyó como ilícitos la intermediación del legislador en la tramitación de sumarios administrativos, decisiones jurisdiccionales y procesos administrativos de competencia de Aduanas.

Según señaló Fernández, el senador Arévalo presuntamente cometió tráfico de influencias al solicitar traslados y designaciones de funcionarios que prestan servicios en la Aduana entre ellos Miguel Ángel Medina y Luis Pereira.

“En ambos casos, los cargos a ser asignados conforme el pedido del Senador Arévalo es de Administrador de Aduana, lo cual implicaría un ascenso al rango adualmente ocupado por cada uno de estos funcionarios”, según refirió.

El senador también estaría involucrado en un caso de mercaderías declaradas como contrabando. Fernández dijo que Arévalo “vía telefónica, me pidió recibir en audiencia a un ciudadano árabe, a los efectos de devolver mercaderías incautadas en un procedimiento realizado por la Unidad Interinstitucional de Lucha contra el Contrabando (UIC) y la Coordinación Operativa de Investigación Aduanera (COIA)”.

Hoy presenté denuncia fundada con documentos respaldatorios ante la Fiscalía por Tráfico de Influencia contra el Senador Martín Arévalo. — Julio Fernández Frutos (@econ_julio) September 9, 2021

De acuerdo al relato, el legislador insistió en intermediar como amigo de Ahmad Khalil Chams, quien según sus propias afirmaciones, sería el propietario de mercadería que ingresó de forma ilegal al territorio nacional, “llegando al punto de conminar a una administradora de Aduana para que realice declaraciones alejadas de la verdad”.

Fernández termina su denuncia con declaraciones contundentes: “Creo firmemente en la institucionalidad y durante toda una vida he pregonado que las instituciones deben fortalecerse y la corrupción es uno de los males endémicos, que conspiran contra la institucional de la administración pública, y una de las formas de corrupción más habitual es el Tráfico de lnfluencia como el denunciado. Desde esta administración y mientras se encuentre a mi cargo, no se tolerará y no se cederá ante presiones políticas o de otra índole, para nombramientos, traslados o resoluciones propias de los sumarios administrativos que serán resueltas conforme nuestra legislación”.

Mario Abdo está al tanto de la denuncia

En comunicación con ABC TV, Fernández dio detalles sobre los hechos por los que denunció al legislador. Dijo que fue alevosa la manera en que Arévalo insistió con sus pedidos. “Pedidos tan grotescos no deben darse. Tal vez creía que iba a aceptar eso”, indicó.

Reiteró que fueron reiterativas las solicitudades del parlamentario y que está documentado y tiene todas las pruebas para solventar su denuncia.

Igualmente, contó que informó posteriormente sobre la denuncia al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, a quien expresó que “tuvo que hacerlo, hay que corregir estos temas”, a lo que el Mandatario respondió que “si corresponde, está bien”. Así también, manifestó que buscará reunirse en persona con el presidente para darle más detalles sobre la situación.

Fenández afirmó que no quería “armar ninguna tormenta política” pero que no le quedó alternativa más que presentar su denuncia.