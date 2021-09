Senador Arévalo alega que denuncia en su contra es “persecución política”

El titular de la Dirección Nacional de Aduanas, Julio Fernández, presentó una denuncia contra el senador colorado Martín Arévalo por supuesto tráfico de influencias. El senador Arévalo presuntamente cometió tráfico de influencias al solicitar traslados y designaciones de funcionarios que prestan servicios en la Aduana, entre ellos Miguel Ángel Medina y Luis Pereira.

Tras un contacto con ABC TV, el senador Martín Arévalo señaló que la denuncia recibida en su contra es una persecución política y un amedrentamiento.

Señaló que anteriormente había recibido una denuncia que existía unas mercaderías que desaparecieron en Aduanas y que no hay una manera de justificar lo ocurrido. Alegó además que esta denuncia recibida es un amedrentamiento para no continuar con la investigación de las pérdidas en Aduana. “Yo no hice nada que estuviera fuera de lugar”, expresó el senador.

Explicó además que él estaba buscando un responsable de la desaparición en Aduanas y acudió a llamadas telefónicas para corroborar los datos que manejaba. “Yo no puedo ser acusado de tráfico de influencia si el robo ya se hizo”, relató.

Hace días ya existe otra denuncia para que una comisión continúe esta investigación desde el Congreso, según el legislador Arévalo.