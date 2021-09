Cifras de la ANDE no exponen la tarifa media real que paga a las centrales hidroeléctricas

Debe advertirse empero que con esos US$ 28,3/MWh la estatal, ignoramos si de propósito o por error, exhibe solo una parcela de la realidad, porque ese promedio es superior, hecho que implicará un acercamiento mayor al temido tarifazo o a la mutilación del promocionado “Plan Maestro” de la estatal que, de concretarse, alejaría todavía más a sus clientes del anhelado “servicio de calidad” y al país de la plena disponibilidad de su energía en Itaipú y Yacyretá.

En la respuesta de la estatal a nuestro requerimiento debimos zambullirnos en un par de lagunas. La primera se relaciona con la tarifa real de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y la segunda con la ausencia del costo de la energía de la central Acaray, que aún cuando su peso específico en el esquema de abastecimientos al Sistema Interconectado sea pequeño e inclusive pertenezca a la ANDE, ni su funcionamiento, menos su mantenimiento son gratuitos.

El material informativo que divulgó la ANDE, bajo el título “Energía Consumida (MWh)” de la parte gráfica, incluye el suministro de Acaray, Yacyretá e Itaipú -en ese orden- en la cobertura de la demanda que generó el Sistema Interconectado entre enero y agosto. En este material concentraremos nuestra atención en los registros correspondientes al 2021.

Lea más: Tarifa media de Itaipú para la ANDE aumentó 12% en 2021

De la a la subvaloración

En la parte de “Costo de la Energía consumida (USD)”, excluye el correspondiente a la Energía de Acaray y atribuye a la de Yacyretá un valor irreal o, según la definición más cercana a la realidad, a un valor dependiente de la resolución de diferencias con la Argentina.

La escasa incidencia del aporte de Acaray en la cobertura de la demanda del mercado que atiende la ANDE, solo 4,2% del total o de Yacyretá (11,05%), no justifican la subvaloración del costo de la energía estas centrales. En rigor, 15,25% de cobertura es ya muy relevante en cualquier cálculo de costos, en este caso de LA ANDE. Itaipú atiende el 84,75% faltante.

En la sección referente a la “energía consumida”, el informe de la empresa eléctrica, consigna 505.562, 53 MWh, aporte que inclusive fue superior en 70,4% al que había hecho en el mismo lapso del año pasado, pero en lo concerniente al “costo de la energía ....”, la ausencia despierta la curiosidad.

Lea más: ¿Solo US$ 15,3/MWh paga la Argentina a Yacyretá?

A Yacyretá US$ 22,63/MWh

Sobre la central paraguayo/argentina, cuya participación en la atención de la demanda del Sistema Interconectado fue del 11,05% en los ocho primeros meses de este año, un 4,15% más que en 2020, las cifras que apunta la ANDE en su respuesta, que por 1.320.330,80 MWh pagó US$ 29.874.627,89 permite concluir que por cada unidad, el MWh, la ANDE pagó US$ 22,63, lejos de los US$ 44 por MWh que, según la Nota Reversal de enero de 1992, es la tarifa de Yacyretá.

De acuerdo con esta tarifa, la factura real de la ANDE, por la cantidad que compró entre enero y agosto de este año trepa a US$ 58,085.887,2.

Recordemos que en junio de 1995, el Legislativo paraguayo había rechazado la Nota Reversal de 1992 por considerarla perjudicial a los intereses nacionales; sin embargo, a la parte argentina de la entidad le bastó esgrimir que el rechazo del instrumento colisionaba con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, para imponer su decisión de mantener vigente el controvertido instrumento diplomático.

¿Coherencia?

Lea más: La tarifa de Yacyretá está US$ 7/MWh menos que la de Itaipú, pero ANDE prefiere comprarle a Itaipú

Aparentemente, la única institución coherente con la decisión de 1995 del Legislativo paraguayo fue la ANDE que en la práctica se manifestó en su decisión de abonar a Yacyretá solo US$ 22,63/MWh. Sin embargo, la diferencia registra la EBY, especialmente sus funcionarios argentinos, en una cuenta que hasta el 2015 sumaba ya US$ 310 millones.

Tan ineludible es esta salida que en el nonato instrumento diplomático N° 2 de setiembre de 2017, la partes, representadas entonces por los gobiernos de Horacio Cartes y Mauricio Macri, decidieron cobrarle al Paraguay. En otras palabras, esa deuda, que según fuentes argentinas traspone ya la barrera de los US$ 450 millones, es una Espada de Damocles que pende sobre la cabeza de los usuarios de la ANDE.