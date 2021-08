La tarifa de Yacyretá está US$ 7/MWh menos que la de Itaipú, pero ANDE prefiere comprarle a Itaipú

Ante los resultados de esta comparación, cabría preguntar a la empresa eléctrica estatal paraguaya, qué deben entender sus usuarios por “mejor tarifa” porque, aparentemente, el precio no es su único componente.

Aunque su gerente técnico, el Ing. Miguel Báez, en la entrevista con ABC, sostenga después que la electricidad de Itaipú, “así como están las cosas, sale más barata...”, preguntamos de nuevo “qué hacemos con los casi US$ 7/MWh de diferencia o pedir que nos cuantifique esas “cosas” que no especifica y detallarnos la situación o el estado de esas “cosas”.

En el desarrollo de la entrevista, Báez explica por qué la ANDE abona solo US$ 22,62/MWh a Yacyretá: porque la ANDE “no reconoce el precio que hoy paga el vecino país, en tanto que ellos tampoco abonan por la energía cedida por Paraguay”.

Lea más: ¿Solo US$ 15,3/MWh paga la Argentina a Yacyretá?

Argentina tampoco paga

Argentina tampoco paga la tarifa política que impuso a la EBY con una de las Notas Reversales de enero de 1992.

En cuanto al segundo punto de esta afirmación, pese a que de la respuesta del gerente técnico de la estatal se desprende que es una de las causas por las que la ANDE solo paga US$ 22,62/MWh, debería dejarse en claro que esa actitud argentina se constituye en una lisa y llana confiscación de la energía paraguaya en Yacyretá.

“Hoy día traemos el 85% de Itaipú, porque de ahí es me es mucho más barato. Y con lo que falta nomás completo con Yacyretá, porque sino yo estaría operando mal el sistema y haciendo que la tarifa suba para los usuarios por mi falta de competencia, y no es eso lo que queremos”, insistía el Ing. Báez.

¿Y la energía adicional a la garantizada?

En el primer semestre del año, es verdad, Itaipú proveyó el 85% de la demanda del mercado eléctrico paraguayo, pero que reafirme que la energía de Itaipú le sale mucho más barato despierta suspicacias.

En efecto, el monto de la tarifa de Itaipú para la empresa eléctrica, en definitiva, depende la cantidad de energía adicional o superior a la garantizada que consiga la ANDE en cada ejercicio. En otras palabras cuánto menos energía garantizada contrate, cuyo costo ronda los US$ 44/MWh, y consiga más de la adicional o superior a la garantizada (cuyo valor ronda los US$ 6/MWh) más barata le será la energía de Itaipú.

La experiencia de los años 2015 y 2016, en los que la participación de la energía adicional a la garantiza al mix final que ofrece la estatal a sus clientes se redujo al 3% del suministro de Itaipú, - en 2015 ya había bajado el 8% - el efecto inmediato fue el “tarifazo” de 2017.

Lea más: Mermó el suministro de Itaipú en 2021

Aún con este generoso aporte, la tarifa de Itaipú nunca estuvo por debajo de los US$ 22,63/MWh de Yacyretá, el pasado inclusive rondó los US$ 30/MWh.

Deuda de la ANDE

“... Me dicen que la ANDE está debiendo y se va abultando la cuenta. Entonces evitamos usar Yacyretá mucho porque no tenemos definido cuál será la tarifa”, explicó también el gerente técnico de la estatal.

Tal vez por exceso de trabajo el Ing. Báez no tuvo tiempo para leer el Acta Cartes/Macri de mayo de 2017 y menos aún la Nota Reversal Nº2/17 del mismo año, documentos en los que se consigna una deuda del Paraguay por suministro de energía eléctrica era de US$ 374 millones.

Sobre las razones que impulsan a la ANDE a pagar a Yacyretá US$ 22,63/MWh, Báez explica que ellos, la ANDE, no reconoce esa tarifa “porque no pasó por el Congreso, entonces la ANDE viene pagando la tarifa que entendemos que es la que estaba en vigencia antes de la nota reversal, que no se reconoció en 1992″.

Impugnada por el Legislativo

Una de las Notas Reversales de Yacyretá del 9 de enero de 1992, que modifica el Anexo C del Tratado y el mismo tratado, fue rechazado por el Legislativo paraguayo en junio de 1995. No obstante, los gobiernos argentinos de turno optaron por mantener su vigencia unilateralmente, pero vigente.

Que Argentina paga la tarifa establecida por este instrumento diplomático, es solo formal. La verdad es otra. Fuentes locales de la EBY consignan el Gobierno argentino debe a la EBY US$ 3.300 millones, según el balance general de 2018.

En medios de prensa argentinos se publicaba recientemente que Cammesa, la empresa mayorista del mercado argentino, paga a la EBY solo US$ 15,3/MWh y que la diferencia la debería pagar el gobierno argentino. El monto de su deuda, US$ 3900 millones según esas publicacoines, US$ 3.300 millones, según el balance de la EBY al 31 de diciembre de 2018, permite inferir que tampoco con la EBY el gobierno argentina se caracteriza por su puntualidad o condición de buen pagador. Tampoco es con nuestro país, al que por cesión de energía le deben US$ 100 millones, con documentos que inclusive datan de 2019.

La siguiente explicación o justificación “hoy día traemos el 85% de Itaipú porque de ahí me es mucho más barato. Y con lo que falta nomás completo con Yacyretá...” es la fiel traducción de la política de la ANDE con relación a las binacionales y particularmente con relación a Yacyretá, que hasta hoy es una suerte de recurso para calzar sus balances anuales. Mientras, nuestros socios por partes iguales en Yacyretá no solo aprovechan su energía, también la nuestra y, para colmo de males, pagan con una singular morosidad y sin intereses punitorios.