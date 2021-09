Reiteran que prófugos, procesados y hasta condenados pueden ser elegidos en municipales

En las próximas elecciones municipales del 10 de octubre, un total de 831 candidatos pugnarán por la intendencia y 15.536 buscarán ser concejales de sus distritos. Igualmente, hay una lista de 15.536 suplentes ediles para estos comicios.

Muchos de ellos tienen antecedentes penales, condenas en determinadas instancias o cumplidas, o están implicados en procesos judiciales.

El director de Procesos Electorales del TSJE, Carlos María Ljubetic, recordó hoy en conversación con ABC Cardinal que el único factor que puede expulsar a un candidato de los comicios o del cargo es una condena firme y ejecutoriada de la Justicia.

Como ejemplo, Ljubetic mencionó el caso del candidato a intendente municipal de Itakyry Luis Carlos Acosta Fonseca (30), quien está imputado y con orden de detención por el homicidio del candidato a concejal Carlos Alberto Aguilera (33), un hecho sucedido en esa ciudad el pasado lunes por la noche.

Lea más: Presunto autor de crimen en Itakyry hace campaña desde la clandestinidad

El pasado miércoles, Acosta Fonseca habló en la radio El Mensú, que es manejada por su familia, diciendo que no se entrega a las autoridades porque no tiene garantías. Además, hizo campaña para las elecciones. En el caso también está implicado su padre, Bernardo Joaquín Acosta (62), quien es candidato a concejal por la ciudad.

Acosta Fonseca, según las leyes electorales, puede candidatarse y ser elegido intendente de Itakyry, indicó el director de Procesos Electorales.

En otro momento, Ljubetic dijo que sería factible que, en algún momento, se puedan incluir los datos de los candidatos a la hora de elegir, es decir, si tiene antecedentes o procesos abiertos, de modo a que elector esté informado y que, en el caso de elegirlo igual, sea una elección libre y particular. “Mientras no lo tenga (condena firme por pena privativa), es responsabilidad de la ciudadanía votarlo con esos antecedentes”, opinó.

Lea más: Szarán no puede ser removido de la candidatura a concejal, según el TSJE

En otro momento, dijo que hay una diferencia marcada entre electores y candidatos. Los ciudadanos, por ejemplo, ya no pueden votar si tienen una orden de detención de algún juzgado. “Si un juez ordena la detención de un juez competente ya no puede elegir, eso está largamente cuestionado por organismos internacionales, dicen que en Paraguay no se respeta la presunción de inocencia”, indicó.

Lea más: Tras ser condenados por corrupción ahora piden votos y aseguran que hay González Daher “para rato”

“Sin embargo, para no ser candidato tiene que haber una condena firme, no es luego una en primera instancia”, dijo Ljubetic, quien explicó que el principio que se toma para esto es que ninguna autoridad emita una orden de detención o lleve adelante un proceso electoral solo para desfavorecer a su contrincante político.

Finalmente, contó que los primeros resultados del TREP estarían alrededor de las 17:30 del domingo 10 de octubre. Los comicios se iniciarán a las 07:00 y los portones se cerrarán a las 17:00. Un total de 4.649.000 electores están habilitados.