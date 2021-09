Docentes advierten con cierre de rutas en todo el país desde el viernes

Todos los gremios docentes están de acuerdo en ir a un paro general de actividades, tanto pedagógicas como administrativas, desde este viernes 1 de octubre, si el Gobierno no anuncia antes un reajuste salarial del 16% para el sector. Así lo afirmaron el presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), Silvio Piris, y el presidente del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), Miguel Marecos.

El artículo 254 de la ley N° 6672 del Presupuesto General de la Nación (PGN) dispone que el aumento a los docentes será otorgado en el último trimestre del año (octubre, noviembre y diciembre) de acuerdo con los siguientes requisitos: si el incremento de los ingresos tributarios es superior al 10%, el aumento será de hasta el 8%; si el incremento de los ingresos es superior al 15%, la suba salarial podrá ser de hasta el 16%. El incremento de los ingresos fue superior al 15%, pero alegando la crisis económica producto de la pandemia, Hacienda plantea un reajuste del 8%.

Lea más: Mec invita a desistir de huelga, pero no plantea una solución

El presidente de la FEP, Silvio Piris, dijo ayer que hace una semana pidieron una reunión en Hacienda para negociar salidas. “Pero no tenemos todavía una respuesta. Si no tenemos un anuncio oficial de Hacienda hasta el jueves, del 16% de aumento, nos vamos a paro general el viernes, amparados en el artículo 32 de la Constitución Nacional. No habrá actividades ni en el sector administrativo ni en el pedagógico”, señaló.

Docentes se reunirán en 20 puntos del país

Para el viernes, señaló el dirigente que “a nivel país tenemos 20 puntos de concentración. Todos los gremios estaremos juntos, en caravana, al costado de las rutas. Y si no hay respuesta, se estarían bloqueando todos los accesos a nivel país”, advirtió Piris. Luego analizarán cómo seguirán las protestas desde el 4 de octubre en adelante, dijo.

Lea más: Docentes no tienen nivel académico, según estudio

Piris adujo que el año pasado, cuando el Gobierno no les reajustó el salario un 16% como se había comprometido en 2018, los docentes no lo objetaron porque se necesitaba para Salud Pública. “La economía se reactivó fuertemente y nosotros, lo que manifestamos es que en ningún momento objetamos ni dijimos nada. Cuando Salud necesitaba, se les dio prioridad; nos pidieron nuestro aumento y destinaron todo a salud durante un año y medio. Es momento de que también se invierta en educación después de un año y medio. Ahora que la Ley nos ampara, queremos que se cumpla eso, nada más”, indicó el presidente de la FEP.

Serán 1.300.000 estudiantes sin clases

El presidente del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), Miguel Marecos, dijo que “desde el gremio lamentamos que se tenga que llegar a estas instancias. Son 1.300.000 estudiantes que se van a quedar sin clases. Pero vamos a acompañar a los colegas en la decisión porque creemos también que necesitamos un mínimo de dignidad en términos de reajuste”.

Marecos remarcó que por primera vez todos los gremios docentes están de acuerdo con la medida de fuerza anunciada desde el 1 de octubre y lamentó que “desde el MEC (Ministerio de Educación y Ciencias) ni desde Hacienda no dan la cara”. “Pasaron un video subliminal diciendo que nosotros somos los únicos que tenemos el aumento y que ellos hicieron un gran esfuerzo, pero el acuerdo (la Ley 6672) y el aumento de ingresos, nos da derecho. Y no es mucho lo que pedimos si se analiza lo que subió el precio de la carne y el costo de vida” analizó.

Lea más: Ni Brunetti ni los docentes están a la altura de la educación que se necesita

“Independiente del 16%, podés sentarte en la mesa a negociar, pero si no te sentás, si sos un cobarde que no buscás la solución del problema... En la última reunión ellos dijeron que iban a estudiar. Después ellos se llamaron a silencio y por redes sociales dieron el monto (del 8%)”, añadió Miguel Marecos. Afirmó que esa última reunión, entre los gremios, el Ministerio de Hacienda y el MEC, fue en agosto, luego que los docentes pidieron al ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti, que interceda. Desde entonces, señaló, aguardan un llamado a reunión, que no se está dando.