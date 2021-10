La ANDE debe a Itaipú US$ 93,8 millones por compra de energía, según el titular de la empresa estatal

Recientemente, el presidente de la ANDE, Félix Sosa, contó que el importe total de las facturas vencidas y no abonadas a la Itaipú Binacional, al 8 de setiembre del año en curso, ascendía a US$ 87.761.994,02, correspondiente a los suministros de energía de abril, mayo y junio, pero al 28 del mismo mes, la cifra ya ascendía a US$ 93,8 millones, explicó ayer ante la consulta que se le hizo al respecto.

“Cabe señalar que durante el 2020 y lo que va del 2021, en el marco de la Emergencia Sanitaria, la ANDE ha realizado una serie de medidas de mitigación social (diferimiento de pagos, fraccionamientos en hasta 18 cuotas, y otras acciones a favor de los clientes), y se ha registrado el aumento del índice de morosidad de 14% al 30% a consecuencia de los efectos de la pandemia, motivo por el cual no se ha podido pagar la totalidad de lo adeudado por compra de energía a Itaipú Binacional”, explicó el Ing. Sosa.

Añadió que, a pesar de esta situación, que afectó considerablemente la recaudación de la ANDE, siguen invirtiendo en las obras de infraestructura eléctrica dentro del cronograma previsto, tanto en Transmisión como Distribución, para el mejoramiento de la calidad del suministro de energía eléctrica. “No obstante, vamos a honrar nuestra deuda con Itaipú Binacional, en la medida en que se regularicen los pagos por los servicios prestados”, aseguró.

Al preguntársele si la ANDE suele atrasarse con Itaipú habitualmente o es coyuntural, el presidente de la empresa eléctrica manifestó que no es la primera vez que, por diversas necesidades, la ANDE se atrasó en el pago por la compra de energía. “Siempre se honró y reitero, iremos pagando nuestro compromiso, conforme vaya normalizándose los efectos de la pandemia”, indicó.

El viernes 1 de octubre pasado, cuando la Binacional informó que Eletrobras regularizó con la entidad la deuda pendiente desde el 2018, aclaró que solo lo hizo por el capital que debía, es decir US$ 54.968.689,19. Sin embargo, aún le falta pagar casi US$ 15 millones, que es lo que totalizaría la deuda con los intereses generados en casi tres años de mora.

En el comunicado emitido por la Itaipú, en el que se informa que la Eletrobras efectuó en su momento el descuento del referido valor por no encontrarse de acuerdo con los detalles de la facturación de aquel año, también resaltaba que “este ingreso proporciona una mejora en los niveles del Flujo de Caja de la Itaipú, quedando por regularizarse los pagos pendientes de la ANDE, lo que permitirá el restablecimiento del equilibrio económico-financiero de la Binacional”.

Respecto al pago de Eletrobras a la Itaipú, el Ing. Sosa, quien también es consejero de la binacional, recordó que desde el 2018, el Consejo de Administración y la Dirección Ejecutiva de Itaipú Binacional venían reclamando el pago remanente de la factura CT-00110/2018 por el monto mencionado, tal como se establece en los contratos de suministro, y que seguirá insistiendo hasta el pago total de los intereses, según los procedimientos vigentes.