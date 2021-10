El Gobierno debe exigir el pago de intereses de Eletrobras a Itaipú, sostiene Itaipú 2023 Causa Nacional

En su momento, cuando la ANDE no pagó una deuda a Itaipú (entre 1999 y 2001), Itaipú no sólo le cobró a la ANDE la totalidad de la deuda, sino que le aplicó una tasa de interés de 1% por mes (12,7%/año) en dólares. Ahora, Itaipú le cobra a Eletrobras lo no pagado pero sin cobrarle los intereses, en una clara asimetría, a favor del más poderoso en Itaipú, el Brasil, sostiene la Campaña Itaipú 2023 Causa Nacional.