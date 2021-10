Elecciones municipales 2021: “Ni sí, ni no”, la respuesta de Ricardo Estigarribia para eventual apuesta a la Presidencia

Estigarribia visitó los estudios de ABC TV para conversar sobre su candidatura en las elecciones municipales que se llevan a cabo hoy. El exintendente de Villa Elisa busca ser reelegido en los comicios por este periodo que se extenderá hasta 2025.

El político tuvo un destacado protagonismo durante la pandemia por la gestión que le cupo hacer en el Hospital Regional de su ciudad. Consultado sobre si pensaba en una eventual candidatura a la presidencia en 2023, contestó que actualmente no podía decir “ni sí, ni no”.

“Si soy electo va a ser por un periodo, no te puedo decir que sí ni no (por la candidatura a la presidencia). Lo más probable es que me quede por cuatro años, pero hay que ver, yo trabajo en equipo. Norman (Harrison) está hablando con varios sectores y le acompañó a varios. Creo que un 60% de los líderes del partido está simpatizando con Norman”, expresó el candidato del PLRA.

Gastó G. 6.300 millones en salud en pandemia

Estigarribia valoró las compras hechas en pandemia en lo que tuvo que ver con insumos para salud. Indicó que “fue difícil de reaccionar” a las secuelas de la pandemia, pero se mostró contento porque la gente “reconoció el esfuerzo”.

En otro momento, informó que gastó G. 6.300 millones en estas adquisiciones, de los cuales 70% corresponde a fondos propios y 30% a dinero de regalías. Con la plata se construyeron tres pabellones de contingencia en el Hospital Regional de Villa Elisa, además de 57 camas -10 de terapia intensiva -, así como plantas de producción de oxígeno.

Sin embargo, Estigarribia dijo que también tuvo defectos durante su gestión. Dijo que la pandemia le alejó de las comisiones vecinales. “Mejoraría el tema administrativo y el tema de trabajo. Me di cuenta que me faltó trabajar más con las comisiones, hay muchas cosas por hacer. La ciudad está en crecimiento, eso trae necesidades (...) Tenemos que trabajar directamente en el tema de seguridad. Tenemos varios proyectos. Vamos a trabajar con las comisiones vecinales para cámaras de seguridad, botones de pánico o una patrulla”, sostuvo.

Finalmente, indicó que necesita unos 15.000 votos para poder ganar. Instó a sus conciudadanos a que vayan a las urnas para elegir al candidato de su preferencia. “En Villa Elisa se está desarrollando normal, hay 12 colegios electorales, 57.000 habilitados, creo que vamos a tener más del 50% de participación”, concluyó.