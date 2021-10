Actividad económica creció 5,7% hasta agosto

De acuerdo con el informe del BCP, en el comportamiento interanual han incidido, principalmente, los desempeños favorables de los servicios, las manufacturas, la construcción y, en menor medida, la ganadería. Sin embargo, la agricultura y la generación de energía eléctrica, continúan atenuando la expansión de la actividad económica.

En lo que respecta a los servicios, el informe de la banca matriz refiere que se han destacado los desempeños positivos registrados en restaurantes y hoteles, servicios a los hogares, servicios a las empresas y comercio. Asimismo, resaltan los incrementos en los servicios gubernamentales, la intermediación financiera, las telecomunicaciones, los servicios de información y los servicios de transportes.

Lea más: Actividad económica se modera, con crecimiento del 3% en julio

Dentro de las manufacturas, las actividades que incidieron positivamente fueron la producción de carnes, bebidas y tabacos, cueros y calzados, productos químicos, productos del papel, minerales no metálicos, fabricación de metales comunes y productos metálicos. No obstante, estos resultados favorables han sido atenuados por las variaciones negativas verificadas en la producción de aceites, lácteos, molinerías y panaderías, azúcar, maderas, textiles y prendas de vestir.

La construcción, por su parte, continúa mostrando una dinámica interanual favorable, explicado por el desenvolvimiento registrado en la ejecución de las obras tanto privadas como públicas, detalla el informe de Imaep.

Por su parte, la contracción en la generación de energía eléctrica de las binacionales sigue siendo consecuencia del reducido caudal hídrico del río Paraná. Finalmente, el IMAEP que excluye a la agricultura y a las binacionales ha registrado un crecimiento interanual de 7,3% y, con este resultado, acumula una variación del 8,8% en el año.

Cabe mencionar que el Imaep es un indicador de corto plazo que mide la producción y no contiene todos los elementos del Producto Interno Bruto (PIB). No obstante, el Imaep es muy valorado ya que muestra la tendencia de la economía y no está muy lejos del resultado del PIB.

Lea más: Por efecto rebote, el PIB creció 14,5% en segundo trimestre

El BCP estima que la economía paraguaya crecerá este año en 4,5% tras un revés del 0,6% en el 2020.

Lea más: FMI espera un mayor crecimiento y ajustó a 4,5% su proyección del PIB para nuestro país