Recién el jueves se podrá saber quien es el primer intendente de Boquerón

FILADELFIA. El novel distrito de Boquerón enfrenta un dilema por los resultados no contabilizados de uno de los colegios electorales y aun no se conoce quien será su primer intendente. Aunque, inicialmente se proclamó ganador a Elmer Vogt (ANR), el candidato aliancista César González parece ser el ganador ahora por una ventaja de 55 votos, según datos oficiosos. Sin embargo, la última palabra lo tiene el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) que sigue juzgando las actas y el resultado estaría el próximo jueves.