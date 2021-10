Concejales denunciaron al exintendente de Coronel Martínez por corrupción

Seis de los nueve concejales municipales de este distrito resolvieron denunciar al ex jefe comunal ante la Fiscalía y la Contraloría General de la República (CGR) por irregularidades que se configurarían en el delito de lesión de confianza y en otros hechos punibles de corrupción.

De acuerdo a una auditoría ordenada por el actual intendente, Heriberto Andino (PLRA), faltan documentos respaldatorios de gastos por un monto total de G. 1.313.163.058. Igualmente, se destacan pagos por servicios que violaron los porcentajes máximos establecidos en la Ley Orgánica Municipal para este rubro, entre otras presuntas irregularidades.

Faltan documentos

No hay documentos porque se hicieron pagos por obras que no existen, aseveró el concejal Juan Manuel Durañona (ANR). También contó que desde hace tres años vienen denunciando a Aricio Román ante distintas instancias, pero hasta el momento no obtuvieron una respuesta favorable.

“Una de las reiteradas notas enviadas a la Contraloría desde el 2018 nunca corrió por tráfico de influencia de su compadre, el diputado Fernando Ortellado (ANR, cartista)”, dijo el edil. Esperan que en esta oportunidad el ex jefe comunal sea realmente investigado.

Lea más: Lea más: Resultado Elecciones Municipales 2021: ANR perdió cinco municipios que tenía en Guairá

Las denuncias ante el Ministerio Público y la CGR las presentó el viernes pasado el presidente de la Junta de Coronel Martínez, Antonio Ferreira Ocampo (ANR). La decisión la adoptaron los cuatro concejales de la ANR y dos del PLRA en la última sesión de la corporación legislativa, mientras que se ausentaron el liberal Lucio Lezcano Maidana y los independientes Gustavo Ferreira y Julio César Núñez.

Aricio Román renunció meses atrás luego de ganar las internas coloradas en busca de su rekutú. Los concejales eligieron en su reemplazo a su par liberal Heriberto Andino. Tras asumir, ordenó la auditoría interna.

Intentamos conversar con el ex jefe comunal Aricio Román, pero no atendió nuestras reiteradas llamadas.

El domingo pasado, el exintendente perdió las elecciones municipales ante Carlos Miguel Ferreira Bogado, candidato del Movimiento Unidad Popular Renovadora, quien juntó 1.759 votos (48,23%). Román levantó 1.667 votos (45,71%) y la candidata del PLRA, Bianca Esther Martínez Duarte, juntó 138 votos (3,78%).