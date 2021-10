Para evitar descuentos, docentes plantean extender otros 30 minutos el horario de clases

Representantes de gremios docentes acudieron al Ministerio de Trabajo para frenar el posible descuento salarial que el MEC (Ministerio de Educación y Ciencias) pretende ejecutar a fin de mes con los más de 70.000 docentes que pararon las actividades escolares durante dos semanas en el marco de las protestas por el reclamo del reajuste salarial del 16%.

“Día trabajado, día pagado” había indicado el propio titular del MEC, Juan Manuel Brunetti, lo que movilizó al magisterio nacional, que obtuvo desde este mes un aumento del 11%, en medio de una huelga no declarada, que dejó a su paso sin clases a más de 1 millón de alumnos.

En otro intento de negociación, los sindicalistas se reunieron esta mañana con el viceministro de Trabajo, Luis Orué y representantes del MEC. La tripartita fue a un cuarto intermedio para esta tarde, pero finalmente se suspendió y se postergó para el lunes 25 de octubre.

Propuesta de recuperación de clases

En la reunión de hoy, los gremios de trabajadores de la educación plantearon -para recuperar las clases perdidas y evitar los descuentos- adicionar una hora de clases por día a los alumnos (30 minutos para quienes entran de mañana y otros 30 minutos para quienes están a la tarde). Asimismo, proponen desarrollar clases en “jornadas opuestas”. Esto, hasta el 30 de noviembre.

El MEC pidió a la par que los gremios garanticen que no harán otro paro por lo menos hasta fin de año, pero esto no fue aceptado por los sindicalistas, quienes afirman que el reclamo del reajuste sigue siendo justo y no les pueden censurar o condicionar el derecho a protestar.

El MEC quedó en evaluar la propuesta, no obstante, hasta el momento no cambia su postura de aplicar los descuentos. De acuerdo a Silvio Piris, presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), si se llegasen a ejecutar, implicaría más de G. 1.700.000 menos que cada maestro dejaría de percibir a fin de mes. La cifra la calculó en base a aquellos docentes que cuentan con dos turnos.