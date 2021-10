Entre enero y agosto de este año, la ANDE perdió 25 de cada 100 MWh que incorporó a sus redes

“En el año 2021, al cierre del mes de agosto, las pérdidas de energía en la ANDE se encuentran en 24,87%, detalla la estatal. En otras palabras, en los ocho primeros meses del año, la empresa eléctrica perdió 2.957.606 MWh, el 24,87% de los 11.892.263 MWh que inyectó a su sistema en el lapso de referencia, según registros del Viceministerio de Minas y Energía.

Lea más: Además de los pagos desde Itaipú cae la tasa de aprovechamiento de su energía y la de su producción

Recordemos que las fuentes que suministran energía al Sistema Interconectado (SI) de nuestro país son Itaipú, Yacyretá y Acaray en un 84%, 12% y 4% respectivamente, según cálculos aproximados.

Lea más: Entre enero y setiembre, el consumo del mercado eléctrico paraguayo solo aumentó 2,7%

Visto que informe de la eléctrica estatal se limita, con mucha rigidez, a responder la pregunta que se le formuló, con los datos disponibles intentaremos “monetizar” el derroche.

En efecto si entre enero y agosto la estatal perdió 2.957.606 MWh, multipliquemos esa cantidad por el valor promedio de las tarifas que paga a Itaipú y a Yacyretá, soslayando inclusive el costo de la energía Acaray y los US$ 21,37/MWh que le debitan en Yacyretá porque, en una actitud que nos parece absolutamente justa, no acepta el valor impuesto por la Nota Reversal de 1992, que había sido rechazada por el Legislativo paraguayo: el valor promedio es US$ 22,58/MWh. Luego 2.957.606 x 22,58 es igual a US$ 66.782.743,5.

En otras palabras, en los primeros ocho meses del año, la ANDE perdió US$ 66.782.743,5 por la electricidad que extravió en sus líneas de transmisión, redes de distribución y también por robo y pérdidas comerciales por facturación,

El promedio en cuestión, US$ 22,58/MWh, resulta de sumar US$ 31,53/MWh, la tarifa promedio que la estatal paga a Itaipú, y US$ 22,63/MWh, la tarifa que la empresa paraguaya abona a Yacyretá, dividido por dos.

La estatal, en su lacónica respuesta,desglosa el 24,87% de pérdida del modo siguiente: en Transmisión, 4,62% y pérdidas en Distribución, 20,25%,

Finalmente, detalla que de ese 20,25% que se volatiliza en las redes de distribución, “aproximadamente 12% representa las pérdidas técnicas y el resto (8,25% según nuestros cálculos) a las pérdidas por hurto de energía y pérdidas comerciales por facturación”.

Lea más: ANDE pierde el 25% de la energía que compra

El actual presidente de la estatal, Ing. Félix Sosa, confesaba esta semana que la empresa eléctrica, en sus compras de energía de Itaipú pagará este año a la binacional por compra de energía entre US$ 40 millones y US$ 50 millones sobre la suma que habían presupuestaron para ese renglón. El usuario de la estatal, aquel que se niega a que lo abrumen con justificaciones abusivamente técnicas, inquiere con justa razón si su servidora no puede, en el peor de los casos, obturar, al menos parcialmente esa fuga que, a la larga, terminará pagándola él.