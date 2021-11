Paraguay es “la ruta ideal” para el tráfico de cocaína de la región, admite Giuzzio

Dos cargamentos de cocaína que se presumen salieron de Paraguay cayeron en puertos de Europa en la misma semana. La primera carga fue incautada el lunes en Rotterdam, Holanda, y la última, un día después en Portugal.

En conversación con ABC Cardinal, el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, indicó que la producción de la cocaína se quintuplicó en la región. Asimismo, afirmó que “Paraguay no es productor, sino que constituye la ruta ideal para la instalación de embarque y desembarque de droga”.

En ese sentido, reconoció que existe una “fragilidad” de los controles tanto portuarios como aéreos. “Tenemos que mejorar nuestros controles del espacio aéreo, mejorar los controles en ruta con escáneres”, agregó.

Así también, indicó que la falta de control representa una dificultad para poder llegar a los responsables y determinar las circunstancias en las que se da el tráfico ilegal, atendiendo a que se presume que algunas embarcaciones son contaminadas en su trayecto a Europa.

Comprarán los escáneres

El senador Jorge Querey (Frente Guasu) denunció el martes pasado que los organismos de seguridad no incluyeron la compra de ningún escáner en el Presupuesto General de la Nación 2022.

Al respecto, Giuzzio intentó justificar señalando que la adquisición de equipos de seguridad se ejecutará a través de compras por vía de la excepción y mediante un paquete de necesidades que plantearon de forma paralela al Congreso. ”Fue un tratamiento diferente. Fue una coordinación entre diferentes fuerzas”, alegó.

Cocaína “paraguaya” en Rotterdam

El lunes pasado, una carga de cocaína de alrededor de 4.200 kilos, descubierta en dos contenedores de sacos con granos de soja, fue incautada en un puerto de Rotterdam, Holanda. Uno de los cargamentos salió de un puerto de Paraguay, según la ministra de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Zully Rolón.

El director de Aduanas, Julio Fernández, refirió a ABC que presumen que las cargas de soja fueron “contaminadas” en su trayecto sobre el océano o en el puerto de Uruguay, considerando que llegó a este país para el trasbordo luego de un período mucho más extenso de lo habitual.

Además, mencionó que llamó la atención que uno de los contenedores llegó con un precinto distinto al que salió de Paraguay, mientras que el otro presentó una modificación en la numeración de la etiqueta.

Al respecto, el ministro del Interior no descartó que la droga haya sido cargada en nuestro país. Igualmente, refirió que no se puede determinar si “contaminaron” los contenedores de soja en Uruguay, ya que no existe un sistema de control y verificación del trayecto de lo que sale de los puertos nacionales.