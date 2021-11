Hay 700.000 dosis distribuidas para 190.000 pendientes de vacunación

Además de las vacunas contra el covid-19 que se encuentran peligrosamente cerca de sus fechas de vencimiento, unas 274.000 de AstraZeneca, el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) se muestra preocupado por el reducido número de personas que se registran actualmente para recibir el biológico.

Actualmente, según los datos del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), a nivel país se tienen distribuidas unas 700.000 vacunas, mientras que el número de la población pendiente a dosificar -según el registro de Salud Pública- es de apenas unos 190.000 personas.

“Tenemos distribuidas, en las Regiones Sanitarias, 300.000 Pfizer y 350.000 aproximadamente de AstraZeneca. Eso es muchísimo”, precisó el doctor Héctor Castro, titular del PAI.

A estas cifras, se suman también otras plataformas como Moderna, Sinopharm, Coronavac y Sputnik V que también están distribuidas en todo el país.

“Me preocupa mucho la persona reticente, aquel que duda, que no es antivacunas pero quiere esperar, porque dice que no ve la necesidad de vacunarse aún. A ese tipo de personas es que captamos en la vacunación casa por casa”, dijo, al tiempo de mencionar que, lastimosamente la vacunación no es un hábito en los adultos.

Dosis a expirar

Con relación a las vacunas que se encuentran en su límite de tiempo para ser administradas, Castro lamentó que en este momento en que Paraguay cuenta con las dosis necesarias para dosificar a su población, la situación sea tan diferente.

“Entiendo la preocupación (por la fecha de vencimiento de vacunas). Nosotros tenemos una cantidad (a expirar) que no es nada en eventos masivos de vacunación, pero ahora, la situación es diferente. Ampliar horarios o días de vacunación ya no es suficiente. Creímos que los adolescentes iban a estirar, pero no fue así. La estrategia casa por casa es muy laboriosa, pero tampoco tiene mucho número”, sostuvo.

Según se notificó, 76.000 dosis de AstraZeneca expiran a fin de mes, otros 48.000 en diciembre y 150.000 en enero, todos de la misma plataforma.

Además, otras 100.000 vacunas de Sputnik V, correspondiente al componente II de la plataforma caducan en diciembre.

Vacunas pérdidas

En cuanto a la pérdida de vacunas, el director del PAI mencionó que en nuestro país el porcentaje de biológicos que se perdieron en el proceso de inoculación es apenas del 3%.

“En programas regulares de vacunación, según expertos en grandes campañas, puede haber hasta un 20% de pérdidas”, dijo.