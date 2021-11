Conservar tarifa actual de Itaipú permitirá sostener ingreso de US$ 600 millones adicionales en 2022, dijo el canciller

Acevedo agregó que la causa nacional sobre Itaipú se debe sostener en el marco de un debate serio, y que las disputas y las descalificaciones poco o nada ayudan al progreso de las negociaciones. En ese contexto, explicó que conservar el monto de la tarifa (US$ 22,6 kW mes) permitirá sostener el ingreso de US$ 600 millones a Itaipú Binacional, US$ 300 millones para los brasileños y US$ 300 millones para el Paraguay, además de brindar “la comodidad” para que la revisión del Anexo C en el 2023 produzca mayores beneficios.

El ministro Acevedo rechazó que exista secretismo u ocultamiento de información respecto al proceso de revisión del Anexo C, como señalan algunos sectores. Recordó que hace más de ocho meses, todos los martes, se viene trabajando en la Cancillería Nacional sobre el tema mencionado y que todo cuanto se hace es público. “Lo que ahí se trata es público, la investigación es pública, la propuesta es pública, las observaciones son públicas y los documentos están a disposición de todo el mundo”, enfatizó.

Agregó que en toda negociación, los beneficios obtenidos deben ser mutuos y la postura del Paraguay es que el mantenimiento de la tarifa y las condiciones de la ANDE van a ser favorables a la causa paraguaya. “Queda a cargo del Consejo (de Itaipú) y las direcciones técnicas de ambas márgenes, y tienen todo este mes y el mes de diciembre para responder a la propuesta paraguaya”, manifestó.

Aclaró que la definición de la tarifa no está relacionada directamente con la revisión del Anexo C, pero sí tiene vinculación.

Por otra parte, dijo que hay que tener en cuenta que falta atender la revisión del Anexo B, porque se necesita la construcción de las esclusas de navegación. “Creemos que el mantenimiento de la tarifa y las condiciones con la ANDE van a beneficiar a ambos países y no solamente queremos que se mantenga hasta el año que viene, sino hasta el 2023 y, a partir de ese año, buscar un mayor ingreso a la Entidad Binacional, de tal suerte que le permita seguir haciendo sus labores de responsabilidad social y ambiental”, señaló en otro momento.

