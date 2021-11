PGN 2022: Vicepresidencia pidió crear más cargos

Tras un extenso debate sobre los recursos recortados al Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI) y las críticas sobre las distribución de esos fondos, el diputado Carlos Núñez Salinas (ANR) propuso incluir en el proyecto de presupuesto de la Vicepresidencia de la República gastos de representación, gratificación y aguinaldo para policías y militares de la entidad.

La propuesta pasó desapercibida en un primero momento, pero luego de cierto tiempo el diputado Núñez Salinas insistió en su pedido y fue ahí que salió a luz que se trataba en realidad de un paquete que incluía también la creación de cargos.

El diputado Tadeo Rojas (ANR-cartista), presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y vicepresidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, se encargó de revelar los pedidos efectuados por su colega para beneficiar al vicepresidente de la República, Hugo Velázquez (ANR).

Rojas informó en la sesión que no se trataba solo de cobertura para policías y militares, como dijo su colega, sino también de la creación de cargos, gastos de representación y aguinaldo con un costo total de G. 1.109 millones.

Citó que se pretende crear un director general, con sueldo de G. 17.700.000 mensual; jefe de departamento, con sueldo de G. 9.500.000 mensual y otros cuatro cargos de directores con sueldos de G 13.000.000, entre otros.

La cantidad exacta no se pudo conocer porque Rojas se quedó ahí y no leyó todo el listado que le había presentado Núñez Salinas para que sea incluido en el presupuesto de la Vicepresidencia. “No tenemos de donde recortar para financiar esto”, argumentó Rojas para oponerse y luego se rechazó la solicitud.

No corrió pedido de Velázquez

Lo que antes hubiera sido aprobado sin discusión en la Cámara Baja, esta vez el vicepresidente Velázquez no logró apoyo al pedido efectuado a través del diputado Núñez Salinas.

Esta situación evidenció aún más la puja ya existente en el Partido Colorado con miras a las internas para elegir a los candidatos para las elecciones generales, donde el Movimiento Honor Colorado liderado por el expresidente Horacio Cartes, propone al exministro de Hacienda, Santiago Peña, como candidato a presidente y al presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, como vicepresidente. Por su parte, el vicepresidente Velázquez ya viene activando fuertemente por su candidatura, con apoyo del presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

La Cámara Baja, sin embargo, dio vía libre a la creación de 1.209 cargos en los organismos de justicia: Corte Suprema de Justicia, Fiscalía, Ministerio de la Defensa Pública; así también se otorgó G. 25.000 millones para aporte a los partidos políticos, entre otros.

El vicepresidente y el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, estuvieron ayer a tempranas horas, antes del inicio de la sesión extraordinaria donde se aprobó el PGN 2022, dialogando con los diputados buscando evitar que se recorten los fondos del FEEI, pero esta gestión tampoco tuvo éxito porque finalmente los legisladores optaron por la reducción de los mencionados fondos para cubrir gastos rígidos de otras instituciones.

De esta manera, los diputados aprobaron ayer el proyecto de PGN 2022 con la serie de modificaciones que había recomendado la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso y la Comisión de Presupuesto de Diputados.

El Ejecutivo planteó un presupuesto de G. 92,2 billones (US$ 13.191 millones), proyecto inicial más adenda, y Diputados aprobó G. 96,8 billones (US$ 13.840 millones), lo que implica un incremento de G. 4,6 billones (US$ 648 millones), pero de este monto US$ 35 millones sobrepasan el tope de gasto que había establecido el Ministerio de Hacienda con el aumento del déficit fiscal de 1,5% a 3% de PIB.