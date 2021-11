Hacienda hace lobby para que se apruebe la versión PGN 2022 del Ejecutivo

La Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso recomendó en el dictamen que elevó a consideración de la Cámara Baja una serie de recortes y reasignaciones de recursos, que elevaron el gasto total por encima del tope inicialmente planteado por el Poder Ejecutivo.

A ese dictamen se sumó la Comisión de Presupuesto de Diputados, que ayer recomendó la aprobación sin modificaciones del proyecto de presupuesto tal como lo propone la bicameral de referencia, razón por la cual las autoridades de Hacienda iniciaron contactos con los diputados con la intención de revertir esa situación.

El viceministro de Administración Financiera de Hacienda, Marco Elizeche, señaló a ABC que, así como lo manifestó el ministro Óscar Llamosas, están hablando con los referentes de la cámara baja para que se reviertan, totalmente, las modificaciones realizadas en la Comisión Bicameral.

Dijo que lo ideal sería que mañana Diputados apruebe la versión del proyecto de presupuesto que el Ejecutivo presentó a consideración del Congreso (el proyecto inicial más adenda).

El Ejecutivo presentó un presupuesto de G. 92,2 billones (US$ 13.191 millones), que incluye proyecto inicial más adenda; y la Comisión Bicameral aprobó un total de G. 96,8 billones (US$ 13.840 millones), que implica un incremento de G. 4,6 billones (US$ 648 millones).

Inflaron ingresos y recortan el FEEI

Luego de conocerse los pormenores del dictamen de la bicameral, Hacienda informó que aún cuando solicitó elevar el límite del déficit fiscal de 1,5% a 3% del PIB, el tope del monto total establecido fue sobrepasado en unos US$ 35 millones y que parte de esta diferencia se calzó inflando el ingreso en concepto de IVA, para dar G. 65.000 millones a las gobernaciones departamentales; e impuesto selectivo aplicado al tabaco, para cubrir gastos de diversas entidades.

La bicameral había creado un “fondo de contingencia” con US$ 48 millones, que fueron recortados a varios programas contemplados en el PGN 2022, como por ejemplo al Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI), una medida criticada con fuerza por diversos sectores de la sociedad.

El recorte de US$ 17 millones al FEEI pone en peligro la continuidad de proyectos tales como el Programa Nacional de Becas en el Exterior, Don Carlos Antonio López (BECAL), Prociencia, Formación Docente, Primera Infancia, entre otros. Además, en el PGN 2021, el fondo ya había sufrido un recorte de US$ 23 millones (podría llegar a US$ 40 millones en dos años).

También fueron recortados recursos a la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), contemplados para la compra de escáner; Ministerio de Hacienda, gastos para emisión de bonos soberanos; y el Fondo Nacional para la Inversión y del Desarrollo (Fonacide).

Distribución de contingencia

Los fondos de contingencia fueron distribuidos entre varias instituciones públicas para cubrir gastos corrientes, principalmente, lo que permitió la creación de 1.209 cargos, de los cuales los mayores beneficiarios son la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, el Ministerio de la Defensa Pública y las universidades nacionales; así también la Justicia Electoral recibió G. 20.000 millones para el pago de aportes a los partidos políticos.

El Parlamento no se quedó atrás, ya que se asignó G. 14.053 millones (US$ 2 millones) que podrían ser destinados al pago de bonificaciones o para reponer el aumento salarial a funcionarios del Senado y Congreso, que este año quedó sin efecto luego de que la ciudadanía repudiara la decisión; además de 50 cargos de asesores en la Cámara de Diputados, con un impacto de unos G. 1.100 millones.

Aumento salarial para docentes

El dictamen de la Comisión Bicameral también prevé el aumento salarial para los docentes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), no así para los médicos del Ministerio de Salud Pública, aunque para éste último abrieron la posibilidad de que se incluya en la plenaria de mañana de Diputados o en la de Senadores.

Los maestros recibieron a fines de octubre pasado un incremento salarial del 11%, esto impactó en el PGN 2022 desde enero y desde julio se le sumará otro 5%, dependiendo de la recaudación tributaria, para totalizar 16%, que tendrá un costo de más de US$ 100 millones.

En el caso de los médicos, que piden un aumento salarial del 28% y la reducción de la carga horaria de 24 horas a 12 horas por vínculo, el presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto, senador Juan Darío Monges, abrió la posibilidad de que se incluya el beneficio en una de las cámaras durante el tratamiento. Una eventual aprobación implicará otros US$ 100 millones adicionales que el Tesoro debe cubrir.

Diputados abre mañana el debate sobre el PGN 2022, luego pasará a la Cámara de Senadores para que se expida dentro de 15 días sobre el tema, la que de aceptar la versión que apruebe la cámara baja el proyecto de ley quedará sancionado. Caso contrario volverá a Diputados para una segunda revisión, la que de mantener su versión inicial, lo devolverá al Senado para su definición.