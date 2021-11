Equipo de Jeffrey Sachs propone acciones para descarbonizar la economía paraguaya mirando al 2050

El informe presentado esta mañana en un evento virtual contiene una serie de recomendaciones para que el sector energético del país pueda descarbonizarse (proceso de reducción de emisiones de carbono, sobre todo en forma de dióxido de carbono) para el 2050.

Para viabilizar la utilización masiva de vehículos eléctricos, así como de combustibles ecológicos e implementar reformas en la economía y de forma a orientar el gasto del gobierno, este informe recomienda que Paraguay adopte un plan estratégico de financiación a 30 años para la descarbonización del país, partiendo de un ejercicio macroeconómico que busque priorizar las inversiones e idear políticas fiscales asociadas.

En el documento añaden que a la hora de elaborar un programa de financiación para la descarbonización, el gobierno debería realizar una revisión completa de las vías de recaudación de ingresos, teniendo en cuenta los ingresos adicionales procedentes del aumento de la electrificación, así como el ahorro derivado de las medidas de eficiencia energética (por ejemplo, la reducción de las pérdidas de distribución y la adopción generalizada de electrodomésticos eficientes).Paraguay puede ser centro energético, asegura Sachs

También sostiene que se debe llevar a cabo una revisión fiscal que incluya el análisis de la necesidad de los actuales incentivos fiscales para atraer la inversión, la viabilidad de aumentar la fiscalidad nacional de forma selectiva (incluso mediante un impuesto sobre el combustible y un sistema de tope y comercio de certificados medioambientales con un mecanismo de subasta), y las reformas normativas adicionales necesarias tanto para formalizar la economía como para mejorar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Asimismo agrega que se debe aprovechar su credibilidad financiera en el mercado de bonos para considerar cuidadosamente la emisión de más bonos y priorizar los préstamos concesionales adicionales de los donantes y socios de Paraguay (CAF, BID, Banco Mundial, entre otros) en la fase de recuperación de COVID-19.

El informe explica que la emisión de bonos verdes y de sostenibilidad podría drenar la financiación adicional de los organismos multilaterales e implicará trabajar con los países de altos ingresos, socios de Paraguay, para asegurar que los bancos multilaterales como la CAF y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) apoyen la financiación del desarrollo a largo plazo, aprovechando sus condiciones de mercado altamente favorables (como los largos vencimientos y las bajas tasas de interés), permitiendo así que Paraguay se endeude a una escala y en condiciones similares a las que disfrutan los países desarrollados.

También puntualiza que disponer de una estrategia de financiación clara para la descarbonización podría ayudar al gobierno a navegar en la dinámica política y garantizar que la amortización total de la deuda de Itaipú no se traduzca en una reducción de las tarifas de consumo para la economía nacional.

Aprovechar asimismo los beneficios fiscales (más del 2% del PIB según el FMI) o aumentar el presupuesto de la ANDE sería una mejor vía para apoyar la economía nacional, ya que estos fondos podrían destinarse a la descarbonización.

Técnica y económicamente factible

En la apertura del evento, el ministro de Hacienda, Oscar Llamosas, mencionó que la energía de la cual dispone el Paraguay debe seguir siendo catalizador del desarrollo económico y social, considerando un uso eficiente que brinde ahorros y beneficios económicos.

Sobre el informe, comentó que el escenario para la descarbonización del sector energético para el 2050 es técnica y económicamente factible, lo que implica no solo ahorros, sino ingresos a la economía. Recordó que hace más de dos semanas el Paraguay se adhirió a la declaración de la COP26 (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021), donde se establece la intensión de tener una flota vehicular 100% eléctrica para el 2040.

“La descarbonización del sector energético depende de una masiva electrificación de los usos finales como ser el sector residencial, altamente dependiente de la leña y el consumo en pico de la electricidad, así como la diversificación del consumo, para promover industrias electrointensivas y la electrificación del sector transporte”, puntualizó.

Asimismo, dijo que los mayores ahorros económicos en el sector energético se pueden dar en la reducción de pérdidas en la distribución de energía y en la mayor eficiencia de los electrodomésticos. “En Paraguay, el mayor consumidor de electricidad es el residencial y comercial y el consumo está atado principalmente a la climatización de espacios”, agregó.

Comentó que el Ministerio de Hacienda, junto con el Ministerio del Urbanismo, Vivienda y Hábitat está desarrollando un manual de vivienda sostenible, que definirá ciertos estándares para la materialidad, ecología y consumo energético de las viviendas con el fin de promover el ahorro económico y energético a la hora de construir.

El titular de la cartera fiscal reflexionó que la integración energética regional no solo puede ayudar a la descarbonización, sino asegurar energía estable y a precios competitivos para todos los involucrados. Por último, agradeció a CAF por este importante aporte, que servirá para construir un diálogo nacional sobre un tema crucial para el futuro del Paraguay.

Momento clave

Por su parte, el renombrado economista y catedrático Jeffrey Sachs, de Columbia University, desde Nueva York, señaló que el informe llegó en un momento clave, en el que hay un llamado urgente en todo el mundo para descarbonizar la energía. En ese sentido, indicó que CAF ya trabajó con la ANDE para expandir el sistema de transmisión, con una agenda importante y prometedora.

Destacó igualmente que Paraguay tiene una clara visión de futuro, con una determinación de progreso económico significativo y que cuenta con todos los ingredientes para una economía exitosa, basada en el desarrollo sostenible.

Para Sachs, este informe es un marco sobre la descarbonizacion y enfatiza no solo el rol del gran potencial de la energía hidro y solar, sino la posibilidad de reemplazar el uso no sostenible de la leña que hoy es todavía parte de la historia del Paraguay, más allá de ser un país con muchos recursos energéticos. “Hay que poner el fin al uso no sostenible de la tierra. No podemos seguir dependiendo de la leña como combustible. El informe muestra que el país está bien ubicado no solo para lograr una descarbonización, sino para ayudar a liderar la región, y esto, por supuesto, es gracias al estatus como una hidropotencia”, aseguró.

Añadió que que nuestro país va a necesitar su energía para la economía local, que crece rápidamente, y también para la electrificación de la economía en la siguiente década. “Estamos en una era en que el transporte va a ser casi enteramente eléctrico, el transito publico masivo público ya casi es eléctrico pero también los más pequeños se van a electrificar pronto. Los buses y los camiones pesados probablemente van a transicionar a una combinación entre eléctrico e hidrógeno, con hidrógeno producido con la energía limpia. Estamos moviéndonos hacia una era de transporte eléctrico”, enfatizó el experto.

Cuando se combina la economía creciente del Paraguay, con las necesidades de la industria y de los hogares, y la electrificación de transporte, claramente Paraguay va a necesitar su recurso de Itaipú para uso doméstico más que nada, aseguró Sachs.

Un reto enorme

El presidente de CAF, Sergio Díaz-Granados, afirmó que la propuesta del profesor Sachs ilumina el camino de Paraguay hacia el 2050, lo que significa un reto enorme en cuanto a las inversiones público-privadas, variables tecnológicas y marco regulatorio. “Este informe representa un esfuerzo mancomunado del Gobierno, CAF y la Universidad de Columbia, es un aprendizaje para Paraguay”, aseguró.

La presentación detallada del informe estuvo a cargo de Perrine Toledano, de la Universidad Columbia de Estados Unidos. En la ocasión, brindó algunas recomendaciones para avanzar hacia la descarbonización, como aprovechar el ahorro de energía y los ingresos para una mayor electrificación, preparar a la mano de obra para aprovechar la oportunidad de transición energética que genere un mayor PIB e ingresos fiscales, revisar cuidadosamente la carga fiscal, la necesidad de incentivos y la posibilidad de impuestos a medida, entre otros.

La presentación virtual del informe contó además con un panel debate, del que participaron el presidente de la ANDE, Félix Sosa; el viceministro de Minas y Energías, Carlos Zaldívar; y el director general paraguayo de Itaipú Binacional, Manuel Cáceres, con la moderación de Juan Pablo Nogues, asesor de Hacienda en temas energéticos.