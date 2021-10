El Informe Sachs sobre nuestra energía de Itaipú nos llega mañana en un oro “Libro Blanco de la ciudadanía”

El Informe final es el resultado de la consultoría realizada por especialistas del Vale Columbia Center on Sustainable International Investment (VCC), integrado por la Escuela de Derecho y el Instituto Tierra de la Universidad de Columbia (Ciudad de NY, EUA), obra liderada por el doctor Jeffrey Sachs, influyente personalidad académica norteamericana, de bien ganados prestigio e influencia mundiales, “y mejor empleados en busca de hacer realidad nuestra tan pregonada humanidad, en la dimensión de la economía verde, en estos tiempos procelosos en extremo por sus consecuencias”.

La obra, que recién ahora adquiere partida de nacimiento bibliográfica (ISBN), fue concluida y entregada en 2013 al mandante que la había encargado, la muy breve administración presidencial de Federico Franco (2012-2013).

Muchos ya no recuerdan hoy que Sachs, además de ser una personalidad en el mundo de la economía verde y en la academia norteamericana ha sido también un asesor principal de políticas públicas globales para los cuatro últimos secretarios generales de la ONU.

Hasta hoy, la traducción no oficial del Informe, utilizada en esta primera edición formal, había circulado de hecho, desperdiciado por las autoridades, como ha ocurrido con muchísimos otros valiosos trabajos de investigación y/o consultoría (realizados por profesionales extranjeros y compatriotas, de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, internacionales y locales), que fueron pagados con nuestros impuestos o por la cooperación internacional no reembolsable que recibe el Paraguay. “Otra perversión populista, autoritaria y corrupta de sucesivos desgobiernos locales, de antes y después del 3 de febrero de 1989″, desataca El Lector.

La primera versión periodística del Informe Sachs la publicó ABC Color en su edición del 24 de junio de 2013. El texto en cuestión, sintetizado, apareció de nuevo en la reedición del clásico sobre la “Entidad Binacional”, el valioso libro de recopilación de Efraín Enríquez Gamón que tiene por título Itaipú. Aguas que valen oro, 2017, 3.ª edición, 957 p.

Este Informe final de Sachs no se ocupa de lleno de la “cuestión Itaipú”, pues su objeto de estudio consiste en brindarnos propuestas sensatas y realistas acerca de qué hacer para cuando abandonemos la tradición rentista que hasta hoy impera en sucesivos desgobiernos locales sin excepción, desde el autoritarismo stroessnerista en adelante, acerca de la hidroeléctrica. Sin solución de continuidad, después de 1989, los sucesivos desgobiernos se limitaron apenas a mendigar los miserables ingresos que obtenemos de la “binacional” a cambio de nuestra energía, la mitad de la producida por la represa hidroeléctrica, de la que la inmensa mayor parte de ella, que todavía no utilizamos, obligatoriamente la vendemos a Brasil a precios irrisorios, añade.

Para decirlo con las palabras del mismo Informe: este nos “…ofrece recomendaciones sobre una estrategia de desarrollo sostenible basada en (una) hidroeléctrica de alto nivel con los siguientes pilares: (1) reforma institucional y mejoras técnicas del sector eléctrico para el uso local; (2) elaboración de una estrategia industrial en base a las ventajas comparativas del Paraguay y el acceso confiable a energía limpia a precios competitivos; (3) precios más justos y favorables sobre las ventas de Itaipú al Brasil; (4) desarrollar un plan de transición a una economía verde; y (5) asegurar que la recaudación de ingresos y los sistemas de administración sean eficientes para financiar esta estrategia. Todas las recomendaciones merecen un estudio en profundidad y sólo deben ser considerados como una orientación general sobre las cuestiones claves”.

La colección

La Colección Libro Blanco de la Ciudadanía “fue inaugurada por la Editorial El Lector en 2018, y fue tomada de la tradición parlamentaria y constitucionalista de las imperfectas democracias occidentales. Aquí la iniciativa proviene de la sociedad, con el propósito de contribuir en la tarea colectiva de ampliar y profundizar la educación cívica, moral y democrática de la ciudadanía, para que sea realidad en el Paraguay lo instituido en la Constitución Nacional, según la cual la soberanía reside en el pueblo, en el marco de la norma suprema y de las leyes”, explica.

Es en base de todo ello “que la Editorial El Lector, en su Colección Libro Blanco de la Ciudadanía, decidió publicar textualmente el Informe final del importante trabajo de consultoría (Aprovechamiento de la energía hidroeléctrica del Paraguay para el desarrollo económico sustentable), que le fuera encargado al doctor Sachs por el Estado nacional y que el Palacio de López recibió en 2013, sin que hasta la fecha lo pusiera a disposición de la ciudadanía.

La nueva colección incluye también los siguientes títulos: “Ud. será Brasil, pero no me callaré”, de Ramón Casco Carreras; “La cuestión de límites en el Salto del Guairá”, de Marco Antonio Laconich; “Tarifa justa-Itaipú 2023″, del ingeniero Orlando Valdés; “La muerte del agua - El ascenso y descenso de los Saltos del Guairá”, de Richard Niland, y “Derechos soberanos del Paraguay en Itaipú”, del ingeniero Germán Escauriza.

