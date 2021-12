ANDE ignora a la industria paraguaya en una millonaria licitación

Unos US$ 13 millones es lo que estaría previendo gastar la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) para la compra de un nuevo sistema comercial. La adquisición será financiada con fondos de la Itaipú Binacional en el marco del convenio para el Fortalecimiento del Sistema Eléctrico Paraguayo. El proceso licitatorio se encuentra aún en proceso de planificación y publicación, pero ya surgen varias dudas.

Por menos de la mitad

En julio de 2020, la ANDE publicó a través del portal de Contrataciones Públicas, una solicitud de información con respecto al Sistema de Gestión Comercial. Inicialmente el plazo era hasta el 30 de julio del año pasado y luego se extendió hasta el 7 de agosto.

Documentos y testimonios a los que tuvo acceso ABC Color dan cuenta de que al menos tres empresas locales respondieron a la consulta y brindaron detalles sobre la posibilidad de que empresas locales cumplan con los requerimientos para la implementación del sistema operativo.

El punto más llamativo es que esas empresas pasaron precios muy por debajo del precio base establecido ahora por la empresa estatal.

Una de las firmas paraguayas, por ejemplo, pasó precio referencial de US$ 5,8 millones en el proceso de consulta previa.

Sin justificación alguna

El primer punto llamativo es que la empresa pública aseguró en una audiencia realizada la semana pasada que los requerimientos que forman parte del Pliego de Bases y Condiciones surgieron de una auditoría internacional que realizó un diagnóstico.

Hasta el momento, la ANDE no ha publicado los datos de quién se encargó de la auditoría, ni su costo ni de dónde provinieron los fondos utilizados para costear el señalado estudio.

Otro punto llamativo es que la ANDE decidió realizar una Licitación Pública Internacional (LPI). De acuerdo a la ley 2051 de Contrataciones Públicas, esta figura puede ser utilizada solo en cuatro situaciones: en caso de obligación en tratados internacionales; si está estipulado de esa forma en un préstamo internacional utilizado para financiar la compra; si no existen proveedores locales que presenten ofertas; o en caso de que en una licitación pública nacional no existan propuestas o no cumplan con los requerimientos.

En el caso particular, no existió ninguna de estas situaciones.

Como ya se señaló más arriba, varias empresas locales remitieron los precios referenciales para la implementación a través de industrias paraguayas el sistema operativo.

Desde la Cámara Paraguaya de la Industria del Software (Cisfot), manifestaron su preocupación al respecto al proceso licitatorio.

Manifestaron además que mal se podría señalar que las empresas de software locales no pueden cumplir con los requerimientos de un trabajo de este tipo, atendiendo a que la industria paraguaya se ha encargado de implementar sistemas que requieren millones de transacciones diarias.