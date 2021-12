Los contagios covid aumentan hasta 10% por semana, advierte el MSPBS

En nuestro país, el aumento de casos registrados desde hace siete semanas a es un “signo de alerta”, según comentó a ABC la doctora Sandra Irala, de la Dirección General de Vigilancia de la Salud.

“A nivel nacional, al guiarnos por la toma de muestras, tenemos un aumento por semana de entre el 5 al 10%. Venimos con un repunte de casos desde hace siete semanas a nivel país”, lamentó.

La epidemióloga comentó sin embargo, que hay zonas del país donde la cifra de contagios por semana es mucho más elevada, dando como ejemplo Alto Paraná, donde el aumento por semana epidemiológica es de entre 20 al 50%.

“Si hablamos solo de Alto Paraná, ahí el aumento incluso es del 50%. En ese departamento, el repunte de casos empezó mucho antes, desde hace dos meses que comenzó el aumento. Allí no es solo un aumento no más, la proporción entre una semana y otra es muy alta, ya que va entre el 20 al 50%”, sostuvo.

Testeos tardíos

La directora de Vigilancia de la Salud resaltó también que lastimosamente los testeos se están realizando tardíamente, lo que genera no solo un mayor número de infectados, sino también un aumento en el número de personas hospitalizadas.

“El número de hospitalizados también comenzó a subir, primero en algunos distritos de Alto Paraná, pero también en otros departamentos. Las personas se están testando muy tarde, por lo que es muy importante el seguimiento de los contactos de los que están siendo hospitalizados para poder identificar y cortar los contagios”, dijo.

Aseguró además, que gran parte de la población aún no fue inmunizada contra el covid-19, generando esto un incremento de casos graves de la enfermedad.

¿Paraguay subió un puesto?

En el último informe presentado por Salud Pública, llamó la atención que “aparentemente” Paraguay subió un puesto en su cobertura de vacunación ante otros países de la región, ubicándose nuevamente en el antepenúltimo lugar. No obstante, ese aparente ascenso se debe únicamente a que se incluyó a la lista países como Guyana y Surinam.

“Esos datos del Our World in Data se puede filtrar, elegir los países que son de interés para hacer un comparativo entre aquellos países que están teniendo un repunte o una disminución de casos y su cobertura de vacunación. Es solo por eso, no es el listado completo, son solo selecciones”, comentó sobre el tema la doctora Irala.