Paraguay sin casos confirmados de ómicron pero en constante alerta

El pasado 26 de noviembre, la Organización Mundial de la Salud (OMS) designó a la mutación B.1.529 del covid-19, denominada comúnmente como ómicron, como variante de preocupación.

Desde ese momento, el Ministerio de Salud Pública (MSPBS), mediante su Dirección de Vigilancia de Fronteras, realiza controles más exigentes de todo viajero proveniente de las zonas de riesgo, principalmente de quienes llegaron de África, desde donde el mes pasado arribaron al país 40 viajeros.

“No hay ningún caso confirmado de ómicron a la fecha. Pero en cualquier momento la mutación va a ingresar al país, eso es inevitable”, aseguró a ABC la doctora Sandra Irala, de la Dirección General de Vigilancia de la Salud.

La epidemióloga sostuvo que todos los controles se están realizando y precisó que de esos 40 viajeros que llegaron al país en noviembre –de los que 7 no estaban vacunados– ninguno es portador de la nueva mutación.

“No todos los casos se van a secuenciación genómica; se realizan al azar. Para los viajeros primero se realiza un PCR. Si alguno sale positivo, tiene que tener otra vez ciertas características, como una carga viral alta. Si no tiene esas características, no es elegible la muestra para secuenciar”, dijo.

La doctora Irala comentó también que hasta el momento es poco lo que se conoce sobre este linaje, pero que llama la atención que en muy poco tiempo fue predominante en “su país de origen”, donde también circulan otras variantes, como la delta.

“Es un hecho que va a entrar (la variante ómicron al país). No se sabe todavía si va a ser la preponderante, pero hay que seguir con las medidas para ganar tiempo”, sostuvo Irala, para recordar además que en Paraguay siguen las restricciones temporales “con consideraciones” para los viajeros provenientes de países de África.

Lea más Salud: más de 6.000 peregrinos asistidos en Caacupé

Restricciones especiales

El pasado 30 de noviembre, desde Vigilancia de la Salud se anunció que no quedó prohibida la entrada de extranjeros no residentes en Paraguay que hayan visitado en las últimas dos semanas: Sudáfrica, Botswana, Lesotho, Eswatini, Zimbawe, Namibia, Malawi, Mozambique, Zambia y Angola. Se trata de una medida temporal a modificar según disponibilidad de nuevas evidencias y situación epidemiológica en cuanto a la variante ómicron.

Por otro lado, deberán realizar aislamiento preventivo durante 10 siguientes a su arribo, además de cumplir con la presentación de test PCR negativo, los nacionales y extranjeros residentes en Paraguay que hayan visitado en las últimas dos semanas Sudáfrica, Botswana, Lesotho, Eswatini, Zimbawe, Namibia, Malawi, Mozambique, Zambia y Angola

Se aclaró sin embargo, que entre las situaciones especiales consideradas para el ingreso al país se hallan los extranjeros inversionistas, técnicos especializados, viajeros de causas humanitarias, misiones diplomáticas y otros procedentes de Sudáfrica, Botswana, Lesotho, Eswatini, Zimbawe, Namibia, Malawi, Mozambique, Zambia y Angola.

Aumentan los casos graves

La directora de Vigilancia de la Salud lamentó también que gran parte de la población siga dudosa con relación a la vacuna anticovid.

Según comentó, ya se percibe un aumento paulatino de pacientes hospitalizados por covid-19 no inmunizados contra el virus. Actualmente, el 57% de los internados en terapia intensiva no están vacunados.

Analizan aprobación de vacunas pediátricas

El doctor Héctor Castro, director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), comentó ayer que la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) ya se encuentra analizando la aprobación para la dosificación anticovid de la población infantil a partir de los 5 años.

Mencionó el médico, que además de la presentación pediátrica de Pfizer, que es la opción más segura hasta el momento, otras vacunas como Sinopharm y Coronavac también están siendo analizadas por Dinavisa.

Lea más COVID: vacunación en niños será antes de inicio de clases, pero aún no hay fecha

Castro recordó que estas plataformas ya están siendo utilizadas en otros países de la región como Argentina, Colombia y Chile.

Con relación a cuándo iniciará la dosificación infantil sostuvo que “por ahora no tenemos una fecha”.

“El objetivo que tenemos es que las actividades escolares presenciales desde su inicio contemplen ya previamente la oportunidad a todos los niños para la vacunación contra el covid-19″, respondió al director del PAI.