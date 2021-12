Alemanes en Paraguay: guía básica para entender el interés en nuestro país

Hace semanas trascendió la información de que más alemanes llegaron a Paraguay a raíz de las restricciones impuestas por la pandemia en Alemania. En 2021, hasta el 14 de octubre, hubo 1.077 alemanes que recibieron la radicación en Paraguay en comparación a los 636 que la recibieron durante todo el 2020, en un listado dominado por los brasileños y los argentinos.

El cónsul de Alemania, Frank Gauls, señaló en conversación con ABC que no hay precisión sobre cuántos alemanes llegaron y se radicaron en nuestro país en los últimos años ni por qué hicieron esa elección, ya que su país no exige motivos, razones ni hace esa pregunta a sus ciudadanos.

“Ni en Alemania ni en Paraguay tenemos cifras exactas (de la cantidad de migrantes) porque en Alemania no hay una obligación de decir a qué país se emigra. Normalmente existe la obligación de darle de baja en la oficina del censo, pero no todo el mundo lo hace y tampoco está penalizado (...) La autoridad que nos provee algunos datos es Migraciones. Le pedimos cada año información porque los alemanes que se registran necesitan una residencia”, precisó el diplomático.

Una larga historia que se extiende a través de los años

Gauls hizo énfasis en que la migración alemana a Paraguay tiene “una larga historia” y “no ha empezado ayer”.

Basta solo recordar la intención de fundar a finales del Siglo XIX una nueva colonia alemana en Nueva Germania de la mano de Bernhard Förster, un médico recordado por haberse casado con Elisabeth Nietzsche, hermana del filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Posteriormente, hubo varias olas migratorias después de las guerras mundiales, como así también comunidades específicas, como los menonitas.

“En Alemania no tenemos datos precisos de cuántos emigran ni en Paraguay tenemos datos confiables. Calculamos que en este momento hay 22.000 hasta 30.000 alemanes que solo tienen la nacionalidad alemana y pensamos que hay como 300.000 personas que son de origen alemán. No sabemos si heredaron la ciudadanía alemana, si son alemanes o solo paraguayos, no lo sabemos”, agregó el diplomático.

Un aumento del flujo de inmigrantes por la pandemia

La propia Deutsche Welle — el servicio público de medios de Alemania — calificó como “negacionistas” a los alemanes que migraron al Paraguay en los últimos tiempos, por las restricciones impuestas por la pandemia del Covid durante el gobierno de Ángela Merkel.

La DW entrevistó a varios alemanes que dijeron que eligieron Paraguay porque nuestro país les da la posibilidad de movilizarse sin haberse vacunado contra el Covid. La mayoría coincidió en que Paraguay es una tierra fértil en donde pueden pasar más tiempo en familia, ratificando que, para ellos, Alemania es muy estricta en ese sentido.

“Estamos percibiendo un aumento de la inmigración alemana hacia Paraguay. Esto me lo confirman sobre todos mis colegas en Villarrica y en Encarnación. Los colaboradores nos dicen que se percibe un aumento de alemanes porque se contactan con esas personas y necesitan orientarse sobre cómo adquirir un inmueble. En Hohenau, que es una colonia muy grande, también aumentó la cantidad (de inmigrantes). Cada día vemos más alemanes que vienen a los servicios consulares para hacer trámites; lo que se percibe desde el año 2015 es un aumento gradual de alemanes que vienen a Paraguay”, expresó Gauls.

El cónsul indicó que “uno puede llegar a pensar” que la pandemia causó esta movilización en los últimos tiempos. “Es un tema muy sensible, pero creo que la pandemia tuvo que ver, muchos no están de acuerdo con la política de la pandemia en Alemania o Europa y piensan que en Paraguay es más fácil, sin tantas restricciones tal vez”, confirmó.

Precios de tierras subieron

Gauls señaló también otro fenómeno que se dio con la llegada masiva de alemanes: la cotización de la tierra en determinadas zonas. “Los precios de los terrenos han subido por la alta demanda de los alemanes. Esa es la percepción general en Villarrica”, puntualizó.

Atractivos

“En mi opinión personal un gran atractivo es el clima, que es más soleado que en Alemania. El hecho de que haya una colonia hace que otros también vayan porque hay infraestructura y también para invertir en negocios. El otro atractivo es la (poca) burocracia, creo que es más fácil radicarse en Paraguay comparado con otros países. Paraguay recibe a los extranjeros más abiertamente, eso también es atractivo”, enumeró Gauls como los motivos por los cuales Paraguay representa un destino importante para el alemán.

El cónsul añadió que otra facilidad es que ”el alemán jubilado en su país puede cobrar su jubilación en Paraguay. El trámite se hace en la caja de jubilación de Alemania” y que “cada año tienen que presentar una constancia de que están vivos”, y que para ello recurren al consulado.

Finalmente, indicó que los servicios que más prestan desde el consulado son expedición de pasaportes, legalizaciones y autenticaciones de documentos. “También aumentaron preguntas e inquietudes acerca de conflictos de tierras. La Embajada no puede intervenir y nos limitamos a orientar para que busquen ayuda legal a través de un abogado”, concluyó el diplomático.