Horacio Cartes se candidatará a la Presidencia de la ANR, afirma “Calé” Galaverna

Galaverna apareció en una fotografía con Horacio Cartes, dirigentes del movimiento Honor Colorado, y exreferentes del abdismo que ahora se pasaron a la vereda del frente.

El polémico parlamentario lanzó varias frases de cómo se produjo este acercamiento y la oficialización de Horacio Cartes.

Galaverna se refirió a las reuniones con los políticos que ahora se pasan a Honor Colorado: “El libro de pases está abierto; hay mucha gente que quiere sumarse a la dupla para la chapa presidencial: Santiago Peña- Pedro Alliana”, dijo.

También acotó que está muy contento porque Cartes haya aceptado candidatarse. “Él me dijo que si me sumaba al dúo de HC, él se iba a candidatar”, sostuvo. en conversación con radio Ñadutí.

Con esto se da por hecho que hubo un pedido interno de este movimiento y las ganas de Horacio Cartes para que este último se postule.

En medio de esta “primicia” como la calificó Galaverna, recordemos que el presidente Mario Abdo también estaría en la danza de la candidatura para la ANR. En un principio se atrevió a decir su deseo, pero luego, rechazó volver a candidatarse a algún cargo. Sus fieles y el propio secretario político, Mauricio Espínola no lo quieren descartar.

Lanzamiento sin fecha aún

Teniendo en cuenta que todavía quedan muchos meses para la elección en el Partido Colorado, Galaverna expresó que no hay fecha de lanzamiento de la candidatura de Cartes. Adelantó que para el domingo se hará una previa.

“El compañero Silvio Ovelar hará una reunión en Caaguazú y ahí compartiremos con los compañeros”, manifestó.

Sobre la intención de Nicanor Duarte Frutos, no la descarta

En otro momento fue consultado sobre posibles adversarios de Cartes para la Junta de Gobierno. “De lo que hablé con el compañero Nicanor, me dice que no se candidatará, pero no se descarta”, agregó.

Minimizó la campaña de Hugo Velázquez

Haciendo un juego con los números y el favoritismo que él percibe, “Calé” dijo: “Lo que me resulta en mi perspectiva política es que si Hugo Velázquez tiene chances de ganar unas nacionales, del 1 al 10 es de 3. La posibilidad de ganar de Peña es de 9″, comentó.

