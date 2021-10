Abdo en la ANR: “Voy a ganar las elecciones, pero no voy a ejercer”

El mandatario señaló que se hizo pública la propuesta que le hicieron “algunos” senadores sobre la posibilidad de candidatarse a la presidencia del Partido Colorado y admitió que el hecho de que el presidente de la República ejerza otro cargo al mismo tiempo está prohibido por la Constitución Nacional.

“Ejercer dos cargos de manera simultánea prohíbe la Constitución Nacional y nosotros nunca hablamos de eso. Algunos senadores me hablaron sobre competir para la presidencia del Partido Colorado, eso se evaluará, pero no cometeré jamás lo de ejercer los dos cargos. No voy a violar la Constitución”, aseveró.

“Vamos a evaluar a fin de año. Mi compromiso es con la democracia. Si mi contribución, quedándome sentado en la gestión de gobierno, va a fortalecer la democracia, me voy a quedar sentado. Y si defender la democracia de proyectos que buscan un poder hegemónico me obliga a mí como ciudadano a salir a la arena política, a defender la democracia, no necesito ejercer el cargo de manera simultánea. Voy a ganar las elecciones, pero no voy a ejercer”, afirmó.

Este hecho trae a la memoria cuando, en 2006, el entonces jefe de Estado Nicanor Duarte Frutos, violando la Carta Magna, asumió en la ANR “por un rato”, lo que generó una grave crisis.

Mario Abdo brindó estas declaraciones esta mañana, minutos antes de la entrega de ambulancias al Ministerio de Salud.

Ambulancias y vacunas

En total se entregaron 47 móviles para el Ministerio de Salud: 12 ambulancias son todoterreno, cinco son con UTI y 10 convencionales para fortalecer el servicio de emergencias médicas. Además, otros 20 móviles para que funcionarios de la salud puedan hacer su recorrido.

En el lugar, el presidente de la República también recibió la segunda dosis de la vacuna antiCOVID e instó a la ciudadanía a que acuda a los vacunatorios para poder recibir tanto la primera como la segunda dosis de los biológicos.