Hugo Velázquez pide evitar que un “tembiguái” sea presidente de Paraguay

Velázquez se reunió hoy con la dirigencia de base de Amambay (frontera con Brasil). En el acto, confirmó la candidatura a gobernador del diputado Juan Acosta “Juancho” (ANR, Añetete). Así también, la postulación a la diputación del empresario y ganadero Eulalio “Lalo” Gómez Batista y del concejal departamental Luis Guillén.

Los anfitriones fueron Rodney Villalba, intendente de Capitán Bado; Julio Vega, presidente de la seccional local, y Severo Villalba, en representación de los “caudillos” de la zona.

En su discurso, Velázquez aseveró que será el próximo presidente del Paraguay (periodo 2023-2028) para evitar que el Estado vuelva a ser tomado por un modelo de “gerentes” que ignoró a los dirigentes del Partido Colorado. Sin mencionarlo, aludió directamente al Gobierno de Horacio Cartes (2013-2018).

Incluso prometió impulsar desde el Congreso Nacioanl la aprobación de préstamos internacionales para obras y rutas en el departamento y prometió que inaugurará durante su mandato presidencial, en caso de ser electo en los comicios generales marcados el 30 de abril de 2023 mientras que las internas se llevarán a cabo el 18 de diciembre de 2022.

Sostuvo que lastimosamente el gobierno Mario Abdo Benítez se enfrentó a la pandemia, aunque de todos modos se jactó de las acciones del gobierno.

Pese a los más de 16.000 muertos por covid-19 y la crisis financiera, sostuvo que “gracias a Dios el Paraguay está muy bien. El Paraguay es ejemplo en el mundo de la manera que manejamos la pandemia en materia de salud y en materia de economía”.

Seguidamente reiteró que no tiene “patrón” ni grupo económico poderoso que lo respalde en su candidatura presidencial. Anunció que de llegar al Palacio de López solo rendirá cuentas al pueblo paraguayo y al pueblo colorado y pidió no dejar la presidencia en manos de una persona sin carácter y Tembiguái. Igualmente solicitó que no se cambie la bandera de Bernardino Caballero por la “multicolor arcoiris”, en alusión al presidenciable cartista Santiago Peña.

Finalmente Velázquez recordó sus orígenes en las juventudes coloradas y prometió a la dirigencia joven que se puede llegar a los más altos cargos desde abajo dentro del Partido.

En Colonia Karapã

Velázquez también participó en un acto oficial de gobierno en que 65 familias de la Colonia Karapã, en Amambay, fueron beneficiadas con títulos de propiedad que entregó junto a la titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Gail González Yaluff.

Apoyo de Cooperativa de Policías

Por otra parte, el vicepresidente también recibió el apoyo del exsenador colorado Carlos Núñez, presidente de la Cooperativa 8 de Marzo, sector que reúne al gremio de policías, agentes retirados y sus autoridades. El apoyo se comunicó en un acto político de este grupo en el que participó el Ministro de Desarrollo Social. Mario Varela.