Niña con AME no puede esperar más por medicamento, reclaman

Luego de tres meses de haberse aprobado la compra del medicamento Zolgensma vía amparo judicial para la pequeña Yuliana Esperanza González Rotela, quien sufre de atrofia muscular espinal (AME), el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) apeló la resolución judicial alegando que el tratamiento de la niña “no es de carácter urgente”.

Sin embargo, a Yuliana tan solo le quedan cuatro meses de tiempo para poder recibir la costosa droga, lamentó su madre, Cynthia Rotela, quien suplica a las autoridades sanitarias apiadarse de la situación médica de la pequeña.

Lea más: Sancionan “ley Bianquita” para la atención de atrofia muscular espinal

“Yuliana tiene un año y seis meses, no tiene ningún impedimento de carácter médico para recibir la droga, pero el Ministerio de Salud apeló la resolución diciendo que no es urgente. Ya no sabemos a dónde recurrir. Ella debe recibir este medicamento antes de los dos años”, dijo a ABC la desesperada madre, quien incluso presentó el viernes último una nota ante la Cámara de Diputados para clamar una intermediación.

La madre de Yuliana aseguró además que el uso de la droga está totalmente respaldada por los médicos de la pequeña, que consideran a Yuliana como una paciente que puede recibir el Zolgensma, una droga de aplicación única que debe ser suministrada al paciente, antes de los dos años de vida.

Lea también: El medicamento más caro del mundo costará US$ 2,1 millones

Según se informó, la cartera sanitaria pidió la revocación de la sentencia porque el pedido no cumple con todos los presupuestos establecidos en el artículo 134 de la Constitución Nacional para acreditar el amparo.

Entre los argumentos se cita, por ejemplo, que en el informe médico “quedó demostrado que no es la única alternativa para el tratamiento”.